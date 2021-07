Suizer: “Gildo Bas…, Vos sos la Dictadura” y fuiste empleado de Colombo hasta 1983

24

A modo de introducción y para refrescar la memoria, sepamos que el gobierno de facto del General de Brigada (R) Don Juan Carlos Colombo, fue la del último militar en Formosa, etapa nefasta que se inició en el año 1976 y concluyó en el año 1983. Estuvo específicamente a cargo de la gestión del gobierno provincial entre el 23 de abril de 1976 y el 30 de marzo de 1981, entretanto en el orden nacional la presidencia era ejercida por el General Jorge Rafael Videla.

Colombo puso en marcha un sistema represivo, basado en la intimidación, la tortura, muerte y desaparición de personas, que encerraba la violación organizada de los derechos fundamentales del hombre.

Entonces en Formosa, se organizó una estructura represiva oculta que controlaba los centros clandestinos de detención y grupos operacionales secretos como una exigencia para desarrollar una eficaz acción antisubversiva.

Se aplicó en Formosa una política de terror, exterminio y avasallamiento de los derechos sociales, bajo el pretexto de “salvar al país del caos…”. Que actualmente aún, bajo el gobierno de Gildo Insfrán se pueden observar en situaciones muy, pero muy parecidas.

“La estrategia de Colombo fue conformar un gabinete con personas locales, sin tener en cuenta las filiaciones políticas, puesto que, lo que interesaba eran hombres que compartieran la filosofía del gobierno militar”.-

O sea, formó el gabinete que su gestión de gobierno con una elección de personalidades prescindiendo del color político, solo se necesitaba que estén de acuerdo con la política de exterminio y violación sistemática de Derechos Humanos, único requisito para ser empleado del gobierno “COINCIDIR Y COLABORAR CON LAS IDEAS GENOCIDAS Y DICTATORIALES”.-

Decía Colombo, a la hora de seleccionar sus empleados de gobierno, “En el camino quedarán (…) quienes por su ineptitud o por su indiferencia en la tarea que es necesario realizar se han automarginado del proceso y por lo tanto no tendrán lugar en esta nueva etapa

De esa conducta y de las estrategias implementadas para lograr apoyo y legitimidad dependía -en gran parte- el sostén de la dictadura; así como, de la colaboración y/o el silencio de los funcionarios y empleados del gobierno, como de distintos sectores sociales.

En las Causas señaladas quedaron demostrados aspectos vinculados a la modalidad de la represión, como las tareas de inteligencia realizadas por la Comisaría Informativa (COMIFOR). Un policía afectado a esta organización, da cuenta de los objetivos y existencia de la misma: …se investigaban a las personas por su ideología política, participaban todas las fuerzas de seguridad, incluso Policía de la Provincia, no siempre la reunión era en el mismo lugar, pero algunas veces en casa de gobierno, el que coordinaba esas reuniones era un tal Bétoli del Ejército. Yo tenía que observar los movimientos de las personas que eran indicadas, casi todos teníamos la misma tarea y eso yo se lo entregaba a mi jefe…”. “…En realidad nunca se probó nada, se los consideraba subversivos, todo era de palabra, entregábamos la información sin firmas, esos papelitos se llamaban blanquitos (…)

Está claro que en esa colaboración podían mezclarse la adhesión doctrinaria con la conformidad resultante de la presión desde arriba y las formas diversas, más o menos miserables, de búsqueda de beneficios, ascensos o prebendas. Probablemente ninguno de ellos podría ser acusado de conductas criminales específicas y sin embargo todos ellos formaron parte necesaria de las condiciones que hicieron posible el despliegue del terrorismo dictatorial. (Vessetti, 2012: 49)

Según el Informe Nunca Más en Formosa funcionaron dos CCD, sin embargo los juicios sustanciados en la provincia, revelaron la existencia de un nuevo CCD y un circuito represivo mucho más vasto, así además de “El Regimiento de Infantería de Monte 29(RIM 29)”ubicado en el Barrio San Agustín de la ciudad de Formosa. “La Escuelita o Destacamento Policial”ubicado en el Barrio San Antonio de la ciudad de Formosa.” Se debe agregar el “Destacamento Policial Monteagudo” ubicado cerca de la localidad Mojón de Fierro a pocos km de la ciudad capital, que aunque fue demolido, quedan las huellas de lo que fuera el destacamento y una escuela, además de un aljibe con la fecha 7 de octubre de 1976 grabada en el cemento, en el que se practicaban torturas tipo “submarino”. El lugar fue allanado por orden judicial en el contexto del juicio a Colombo, en estas circunstancias también se constató, que la demolición del destacamento fue ordenada en 1995, bajo el gobierno de Gildo Insfrán, luego de una nota que el diario El Comercial realizara a Osiris Ayala.

En ese contexto, y bajo la premisa de que se debía pensar y actuar conforme al genocidio que se venía desarrollando y a la sistemática violación de derechos humanos, aparece en escena el actual gobernador de la provincia de Formosa Dr. Gildo Insfran, pidiendo empleo en ese GOBIERNO NEFASTO Y GENOCIDA DEL QUE TODOS QUERIAN HUIR, mediante nota rubricada por el mismo de fecha 10 de Febrero del año 1978, dirigiéndose al gobernador de facto condenado por delitos de lesa humanidad como “S.E” “SU EXCELENCIA”. OFRECIENDO SUS SERVICIOS PROFESIONALES… Recordemos que en ese entonces el único requisito excluyente era estar de acuerdo con la política de exterminio y violación sistemática de derechos humanos, pues quien no estaba de acuerdo no solo que no formaría parte sino que también podría ser encerrado, desaparecido, exterminado… y evidentemente el pichón de dictadorzuelo de ese entonces GILDO INSFRÁN estaba de acuerdo y se sentía capacitado para colaborar.-

SE PUEDE AFIRMAR ENTONCES QUE: “Los golpistas necesitaron para su éxito, por un lado el apoyo de un conjunto de la sociedad civil y militar comprometida con ellos; y por otro lado, de sectores que, aunque no comprometidos con el mismo, aceptaran sus consignas, de ese modo, unos colaboraron para que el golpe se produzca y otros ayudaron a sostenerlo. Y GILDO INSFRÁN FUE PARTE DE ELLO, DEBE SER INVESTIGADO, INTERPELADO PORQUE NECESITAMOS SABER DONDE ESTÁN LOS DESAPARECIDOS.-

Párrafo aparte se merece aquel abogado impresentable, que se arroga la defensa de los Derechos Humanos de los formoseños, pero lejos de hacerlo utiliza la desgracia ajena para autodenominarse “Defensor” y lo único que hace es salir en defensa de Gildo Insfrán, cuando debería ser el primero en interpelar al gobernador Gildo Insfrán por su pasado oscuro, como empleado y por ende participe de la violación sistemática de derechos humanos y la desaparición de personas, ese abogado en vez de crear panza, debería crear esperanza de búsqueda de la verdad y un poco de dignidad, en memoria de tantos hermanos formoseños que padecieron la crueldad de los años 1976 a 1983 en Formosa.-

DANIEL SUIZER – ABOGADO

Comments

comments