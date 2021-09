“Te pitaba todo en contra”: Convirtieron en tribuna panfletaria a la Mesa del Covid para polarizar con Fernando Carbajal y desacreditar a la oposición

58

Mientras Ramiro “miedito” Fernández Patri huye cobardemente de la demanda de las nuevas generaciones para que se siente a debatir democráticamente y a defender el modelo de provincia que elogia en radios amigas y en los medios cooptados por el estado y se digne a explicar su borrada durante la pandemia y lo que dice que va a defender en el futuro, el gobierno provincial no oculta su esfuerzos por polarizar con el ex juez Fernando Carbajal, y desprestigiar al frente “Juntos por Formosa Libre“, que encabezan cómodamente las intenciones de votos en la provincia.

Recientemente desde la mesa del Covid, desde un discurso xenófobo intolerable se lo desacreditó al doctor Carbajal por no ser formoseño “no es Formoseño, no nos quiere y quiere representarnos en el Congreso de la Nación, no es formoseño“, aseguró reiteradamente el grotesco funcionario que es vocero de Gildo Insfran y titular de la Mesa del Covid convertida en Unidad Básica para defender El Modelo e intentar levantar la alicaída figura del candidato del “Frente de Todos“, que además de cargar con denuncias penales por “violencia de género” ahora además de las acusaciones de “Machirulo y pega con…”, como lo acusan los jóvenes en las redes sociales, debe soportar el mote de “cagón que no se anima a debatir“.

En la embestida electoral del batracio parlanchín, charlatán y mentiroso, en primer lugar se olvidó que el propio justicialismo de Formosa tuvo a un ex juez federal correntino que luego fue diputado nacional por el PJ de Formosa, para los desmemoriados de trata del doctor Rodolfo Ricardo Raúl Roquel, quien fue ministro del Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Formosa y luego diputado nacional del PJ por Formosa.

Para ridiculizar los exabruptos del ridículo funcionario de Insfran, tras cartón y ante los números adversos el candidato oficial que no mueve el amperímetro, se vio forzado a abandonar su cómodo “perfil bajo” y salir al ruedo el propio jefe de gabinete Antonio “Pomelo” Ferreira, que tampoco es Formoseño como tantos otros idolatrados funcionarios de “El Modelo Formoseño”, y a quién de ser autentica la discriminación del multiministro, bien le cabría la agraviante discriminación del escuerzo “No quiere a los formoseños…, Ferreira no es formoseño…, es paraguayo, no nos quiere“, como ya lo dijo del candidato opositor que les preocupa y pone en riesgo la eternidad y la impunidad de su régimen.

El precandidato a diputado nacional por “Juntos por Formosa Libre” Fernando Carbajal, en respuesta a los ataques xenófobos de los funcionarios de Gildo Insfran, se solidarizó con todos los comprovincianos que eligieron o pueden elegir esta provincia como tierra para acunar sus sueños, volcar sus esfuerzos, aportar sus inversiones, trabajar y constituir sus familias, si desde el propio gobierno institucionalmente bajan discursos de odio y xenófobos que te indican que siempre vas a ser ciudadano de segunda?.

Fernando Carbajal en esa oportunidad aseguró que “la Mesa del Covid es el organismo esperpéntico que han creado, que hace y dice lo que quiere, y esta actitud es lo que produce la falta de trabajo, la caída de las inversiones, pérdida de la calidad de empleo, en definitiva todo esto lleva a la destrucción de la provincia, a costa del enriquecimiento de unos pocos”.

Ahora para desprestigiarlo el funcionario que le gusta hablar de pitos, aseguró que “te pitaba todo en contra”

En la conferencia del Jueves, el gobierno convirtió a la mesa del Covid en tribuna del PJ, para derrapar en su discurso de barricada y panfletario, mintió que el conflicto de Laguna Yema en reclamo de Salud y las medidas de fuerza son una mera actuación política de interés partidario y que solo causan daño el hecho de que se presten a este tipo de acciones.

En cuanto al proyecto de Amnistía para Ciudadanos presentado por diputados de Juntos Por el cambio dijo “Estamos en campaña y hay sectores que hacen una gimnasia discursiva en el mundo platónico sobre la libertad, solo es demagogia para conseguir el poder“.

Pero inmediatamente derrapó grotescamente acusando de “arbitro Bombero“, el juez Fernando Carbajal cuyo fallos en favor de los derechos que el gobierno de Insfran denegó a los formoseños, fueron ratificados plenamente por la Cámara Federal de Apelación, Casación y la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Qué dijo el Ridículo

Cuando leí hoy en el diario esa noticia, este, no pude evitar pensar:

“Estamos en Campaña” …. Entonces, quienes acostumbran siempre hacer…..una gimnasia discursiva del empoderamiento de los valores, de la ética, de la república,

De la libertad, “péa-amóa” pero en el mundo platónico (es decir en el mundo de las ideas)

Porque cuando tienen que hacer las cosas en la realidad: “Ah! Eso a mí no me toca” …

¿Saben qué? Cuando lo escuchaba hoy, me acordé de cuando yo era chico, y que en más de una vez; yo soy hincha fanático de “Sarmiento” en esa época había fútbol en el Sarmiento, pero siempre el fuerte nuestro era el básquet, y algunas veces, bah! Siempre el referí, el árbitro era la persona que tenía que estar dirigiendo el partido para sancionar las jugadas que no estabas adecuadas al reglamento, entonces dos equipos, un referí; el referí tenía que ser neutral “El Juez” neutral en el medio para resolver, pero había uno que era “Bombero” jajaja había uno que era “bombero” y no lo voy a decir por que después se me va a enojar… jajaja! Se va a enojar! Este bueno! Pero ustedes ya imaginan por donde viene, los que son de capital y hablamos del básquet de la década de 70 se deben imaginar por donde viene el árbitro “bombero” ese.

Entonces el problema ahí era que no solamente tenías que jugar en contra del otro equipo sino también contra el “Juez”, contra el “Arbitro” que también era del otro equipo había sido, entonces, te “pitaba” todo en contra y es lo mismo que el candidato de Macri! es lo mismo que el candidato de Macri… por eso te sacan estos proyectos de Ley, es demagogia pura, y aquel cuando era el referí “Bombero” en las causas que tenías que resolver, venían los de “su” equipo, equipo en el que había jugado toda la vida, equipo del que vestía la camiseta, equipo en el que era socio, y equipo en el que, ni bien salía de ahí ya empezó a jugar de nuevo de titular.-

Y, si! Se dan cuenta de cómo son de demagogos? SON DEMAGOGOS, disparó el vocero de Gild.

