Tía denunció que a su sobrina de 14 se la llevaron ilegalmente a Alberdi, y que pretendían llevarla a asunción para hacerla desaparecer en redes de trata

Valeria familiar de una víctima de trata de personas en entrevista exclusiva con Radio Parque comentó la odisea que le tocó vivir con su sobrina quién fue trasladada a Alberdi Paraguay.

La ciudadana explicó que a su sobrina fue secuestrada por una alberdeña llamada Pilar, llevándosela por pasos clandestinos a esta menor de 14 años, entonces se contacta con la policía de esta localidad y solicita a su sobrina que constantemente le envié mensajes sobre su ubicación, mientras la misma le decía que tenía mucho miedo y le envió una foto con gente tomando alcohol, con un hombre mayor en la misma.

“Cuando Pilar se percata que la policía sale a las calles de Alberdi dónde está el Mercadito la suelta a la nena y la deja en medio de la calle, es ahí donde un amigo con quién se contactó por WhatsApp le dice que encontraron a su sobrina con la policía”, relató.

Además expuso que se enteró del hecho por casualidad y se lo comentó otra tía de la víctima, es por eso que le manda mensajes a lo que responde que tenía miedo y le solicita ayuda, entonces se comunica con todas las personas que podía por las redes sociales y le pregunta a la madre si ya había hecho la denuncia, lo cual respondió que sí y fue realizada en la Comisaría Cuarta, tomando conocimiento la división de tratas de personas, mientras tanto su sobrina seguía pidiendo auxilio, porque la trasladaban de un lugar a otro.

“Le decía que constantemente me pasara su ubicación es por eso que me comuniqué con un amigo de Alberdi y le pedí por favor que la fuera a buscar, como tipo 3:00 de la mañana pudo dar con la nena, porque está delincuente Sandoval se entera de que la policía comenzó a buscar a una menor formoseña y la suelta, en medio del centro de Alberdi y ahí la encuentra mi amigo y la policía, que da con él hasta que pudo ser trasladada hasta Formosa de vuelta,

La idea era llevarla a Asunción, tuve mucho miedo porque al margen de lo que está pasando aquí de que no somos libres en Formosa, pero de que se las lleven a venderla a mi sobrina, me cuesta no vincular al gobierno de Formosa con la trata de personas, y no le pido disculpas al gobernador todo lo contrario porque casi no veo más a mi sobrina, y lo hago responsable totalmente de que hayan desaparecido una cantidad de personas en Formosa cómo estuvo por desaparecer está menor que acaba de dar positivo a covid-19 , por haberla expuesto”, sentenció la mujer.

También recalcó que su sobrina está en shock porque tuvo mucho miedo, entiende que tomará intervención el juzgado de menores, pero lo que debe investigar el gobierno es como hizo hasta delincuente para entrar a la provincia y llevarse personas desde acá, porque los secuestros existen, comentaron que hace poco llevaron a una chica y no la encontraron más, en nuestro caso tuvimos suerte porque la nena fue recuperada pero hay muchos otros casos en que nos sucede, sin embargo existe una división de tratas y una secretaría de la mujer que no sirven para nada porque están de adorno, si llamas por teléfono no te atienden o dicen que no es su competencia, denunció.

Valeria dijo para finalizar “En la Secretaría de la Mujer, una empleada de García comentó que si te golpea un hombre que no es tu esposo no es de su competencia, que no es violencia de género así me contestaron en esta secretaría, el caso de mis sobrina se denomina jurídicamente Grooming, esta mujer se hizo pasar por un adolescente y no lo es por lo tanto les pido a todos que tengan cuidado, yo pensé que estas cosas sólo pasaban en las películas jamás pensé que nos pasaría nosotros pero si pasó en Formosa, a mi sobrina la secuestraron, la llevaron, la querían hacer pasar a Asunción y de allí a Europa y si eso sucedía no la veíamos nunca más y el responsable para mí es el Poder Ejecutivo de la provincia, nadie más.

