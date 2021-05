Todo mentira: Desmienten que el fallecimiento de Ana haya sido súbita, que haya recibido atención médica y que padeciera una enfermedad terminal. Murió por abandono de persona

34

Compañeras de habitación y de aislamiento que la acompañaron en sus últimas horas, junto a parientes de la señora de 60 años que falleciera por falta respirador al ser traslada del Hospital Central y descartada en la Escuela N° 3 de esta ciudad, desmintieron terminantemente la versión del médico epidemiólogo, director del Hospital Central e integrante de la Mesa de emergencia del Covid19 Mario Romero Bruno, de que la paciente murió de una muerte súbita.

También desmintieron que fuera paciente de riesgo, que padeciera una enfermedad terminal y mucho más que haya recibido atención médica en la noche, ni cuando se descompensó, el personal de la salud y los forenses recién aparecieron a 9 y 45 de la mañana, para retirar el cadaver de la señora. Es otra muerte que se pudo haber evitado, aseguraron

“El coronavirus no solo afecta a los pulmones, es una enfermedad sistémica. El coronavirus no sólo afecta a los pulmones. Es una enfermedad sistémica, abarca también el aparato cardiovascular, renal, neurológico. Se trata de una muerte súbita, producto de una obstrucción aguda de las arterias coronarias que no da tiempo. Por eso el diagnóstico de muerte súbita, se debe al coronavirus, es una de las complicaciones”, aseguró el médico epidemiólogo Mario Romero Bruno, que no pudo explicar porqué tratándose de una persona considerada de riesgo y con enfermedades preexistentes se encontraba abandonada en un centro de aislamiento y no en el hospital central.

