Toloza: “El Consejo del Covid19 de Formosa se encuentra paralizado por espanto, desazón e impotencia de sus posibilidades de éxito futuro en la lucha contra el mal, el pasado ya es un fracaso”

El Presidente de Unión Alfonsinista de Formosa, Carlos Toloza, afirmó que los 15 días de Fase 1, con todas las restricciones conocidas, “no dieron ningún resultado en la lucha contra el feroz brote pandémico de la cepa de Manaos, ingresada al territorio provincial por la puerta abierta en la frontera y límites internacionales de Clorinda, hoy el sistema sanitario provincial está al límite, tanto en las clínicas y sanatorios privados, como en los hospitales estatales.

Ya casi no hay camas con oxígeno y sólo no hay colapso sanitario por la decena de fallecimientos diarios, que van liberando las unidades UTI, pero de continuar el alto nivel de contagios en menos de dos semanas faltarán camas para los contagiados que las necesitaren”.

“El Consejo del Covid19 de Formosa se encuentra paralizado por espanto, desazón e impotencia de sus posibilidades de éxito futuro en la lucha contra el mal, el pasado ya es un fracaso como se sufre a diario, es por eso que se hace necesario que el Gobernador Gildo Insfrán solicite ayuda científica, técnica y financiera del gobierno nacional con urgencia”, expresó.

“Desde el propio Consejo del Covid19 provincial, se viene alertando y reconociendo desde hace días no sólo el aumento exponencial de casos positivos, sino de ocupación de camas UTI, las que fueron alistándose y aumentándose permanentemente en las últimas semanas hasta llegar a las 142, distribuidas en todos los centros médicos estatales de la ciudad”, resaltó Toloza.

Aclaró y aseguró que en los últimos 15 días se retornó a las medidas violatorias de los derechos humanos e inconstitucionales de 2020, “como el de las restricciones totales de circulación y de desarrollo de actividades (ASPO), el Ingreso Ordenado y Administrado ( aunque esta vez para pobres y excluidos de bajos ingresos), el encierro compulsivo, y hasta con la fuerza pública, de contagiados en los centros de aislamiento estatales, con hacinamiento y violación de los derechos humanos, y nuevamente el fracaso de tales medidas está patente en el avance del virus”.

Toloza recordó que este sábado “finaliza la medida de ASPO-FASE 1 dispuesta para las ciudades de Formosa y Clorinda (14 días) el 1 de mayo, por el Consejo del Covid, en tanto que las medidas nacionales finalizan el 21 del mismo mes”.

“En el caso de Formosa, el gobierno de Gildo Insfrán, se aprestaría a tomar dos medidas que según el Consejo son necesarias y fundamentales para detener o “demoler” la curva de contagios de covid19: 1-Se prorrogaría por 15 días más el ASPO vigente y se cerrarían las estaciones de servicios para todos los usuarios que no sean trabajadores esenciales, por lo que el expendio de combustibles se haría en cuentagotas, toda vez que según el Consejo y sus gráficos de circulación de automóviles y motocicletas no sólo no ha disminuido durante el ASPO, sino que se ha mantenido estable y en algunos días se ha incrementado”.

“Los funcionarios del Consejo están convencidos de que el fracaso del ASPO no se encuentra en las medidas en sí mismas sino en el incumplimiento por parte de la población, que circula y se reúne haciendo caso omiso al covid19, por ello y con la irresponsabilidad de que hacen gala todos los mediodías, creen que la culpa de los contagios y de la explosión del brote se debe a los ciudadanos formoseños, todos con alto grado de irresponsabilidad, según sus juicios”, expresó.

“Consideramos que se debe pedir ayuda nacional, científica, técnica y financiera. No estamos bien y lo que viene parece no ser nada bueno. En esta cuestión, apoyo plenamente la petición del colectivo Clorinda Libre, que solicita a la Nación un Gran Hospital de Campaña con camas UTI suficientes para atender a su población y el personal especializado. Como todos, rezamos y pedimos a Dios que la pandemia se detenga, mientras tanto el gobierno debe protegernos y no lo hace”, finalizó.

