Toloza repudió la prisión domiciliaria del doctor Palacios, porque daña a la democracia y el régimen estronista de Formosa su inmediata total libertad

El referente de Unión Alfonsinista de Formosa, Profesor Carlos Toloza, se solidarizó con el Dr. Vicente Palacios y afirmó que su encarcelamiento y posterior puesta en prisión domiciliaria es no sólo repudiable por ser ilegal y antidemocrático, sino también porque se trata de una amenaza directa a todos los ciudadanos que exigimos respeto por las libertades individuales y constitucionales, y de los derechos humanos constantemente violadas por el régimen estronista de Formosa.

Jorge González es el que debería estar preso por el armado de causas, en un plan sistemático de culpabilización de ciudadanos

Toloza afirmó que en el lugar de encausar y penar a los ciudadanos inocentes, la justicia debe investigar al personal policial de los retenes, a la Jefatura de Policía y al Ministro de Gobierno Jorge González por el armado de causas, un plan sistemático de culpabilización de ciudadanos, a los que se les levantan causas sin motivo, salvo la palabra de la policía actuante.

En los sumarios policiales siempre se hace figurar “el desacato“, “la resistencia a la autoridad” y “las amenazas“, tres figuras delictuales que no faltan en ningún sumario policial, un claro invento de los agentes policiales por cuenta y orden de las autoridades superiores.

En el caso del Dr. Palacios, Toloza destacó que se encontraba dentro de su propiedad personal inviolable y no sólo no debió ser encausado ni amonestado por el no uso de barbijo, toda vez que ninguna autoridad en la provincia y en el país puede ordenar la vida privada de los ciudadanos, sino todo lo contrario, son las autoridades provinciales las que violan las leyes que protegen la intimidad de la vida de las personas.

Más adelante el dirigente radical denunció que hay una justicia provincial cómplice, que condena sin investigar qué hay de verdad y de mentira en los sumarios policiales que les llegan, acostumbrada a la mansa aceptación de las condenas que se imponen a miles de formoseños, sobre todo a los jóvenes, que “prefieren terminar con el problema y la causa” cumpliendo trabajos voluntarios y/o entrega de elementos sanitarios y alimenticios a instituciones del medio.

Pero ha salido al cruce de tanta ilegalidad, prepotencia y abuso de poder un hombre como el Dr.Palacios que prefirió “no redimirse” con dinero y trabajo comunitario, como le propuso la Jueza en la sentencia, sino cumplir la pena de cárcel que le impuso inconstitucionalmente aunque luego lo encarceló en su propio hogar.

Carlos Toloza exigió la inmediata libertad total del Dr. Vicente Palacios, preso político del gobierno de Insfran.

