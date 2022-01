Trabajadores de la UPAC reclaman el Bono, mejora salarial y estabilidad laboral. No fueron recibidos por Aníbal Gómez y se vienen protestas

205

La periodista Julieta González de Radio Parque entrevistó a Belén Rojas trabajadora de la salud en puestos de control que se encuentra testeando a personas que ingresan a la provincia, y es representante de un grupo de 76 trabajadoras de la salud que están reclamando el reconocimiento a su labor, a través del famoso bono extraordinario que el gobierno de Formosa le está pagando todos los trabajadores estatales, así como también un aumento de su salario de 12 mil pesos y mejoras en sus condiciones laborales.

«Básicamente nuestro trabajo es que estar las personas a través de los hisopados en nuestros puestos de trabajo, uno está en la terminal, otro en el aeropuerto, en el puerto en Mansilla y en la sede de la UPAC, trabajamos 8 horas diarias y vamos rotando por turnos, nuestro reclamo esencialmente es un aumento en nuestro sueldo “beca”, porque consideramos que es muy baja comparando con los distintos ingresos de los demás empleados”, indicó.

“Estamos pidiendo una base de 20 para arriba qué es afín al trabajo que estamos realizando y muchos están pensando que estamos buscando la jornalización pero somos conscientes que esto es para persona recibidas, pero lo que reclamamos es un aumento en la beca laboral que extiende el Ministerio y que contrató en época de pandemia a estudiantes avanzados en las distintas carreras», aclaró.

“En el grupo hay estudiantes de tecnicatura en laboratorio, enfermería, y también hay recibidos egresados del Carrillo y Santa Rita, que están en plan de becados porque el Ministerio de Desarrollo Humano no los absorbió nunca”, explicó.

Aníbal Gómez ni nos atendió

“Por eso fueron a reclamar a ministerio el día lunes para que los atienda el ministro Gómez y ver si podían conseguir una respuesta, pero Aníbal Gómez ni nos atendió, simplemente los envío hablar con recursos humanos, en dónde presentaron una nota que constaba de 3 puntos, en primer lugar que les informen si se renovaría la beca que venció el 31 de diciembre del 2021, ya que no tienen fecha de renovación ni monto a cobrar, otra cuestión es que deben viajar y no tienen seguro que les cubra en la ruta decir están expuestos a cualquier tipo de riesgo.

«En mi caso fue la primera experiencia laboral en salud, pero esto no les da derecho a que se abusen de nosotros, porque el trabajo que estamos realizando es bastante arduo y somos la primera línea ante cualquier paciente con Covid-19, porque toda persona que ingresa es posible infectada y estamos expuestos a eso, tenemos 8 horas colocadas todo el equipo de trabajo por lo tanto considero que todo esto significa nuestro trabajo para que nuestro piso de la beca sea de $20.000 hacia arriba, es decir solo pedimos que se los pague lo que corresponde”, remarcó.

“Con respeto al pedido del pago del Bono extraordinario nos dijeron que no era factible porque no somos empleados jornalizados ni contratados. En cuanto al reclamo de una beca que el gobierno dio a un grupo seleccionado que están en el Hospital Central y el Distrital Ocho, de 15 mil pesos por 6 meses y nosotros quedamos afuera de esa beca y nos parece Injusto porque desde el año pasado quiénes comenzamos fuimos nosotros» señaló.

Nos trasladan en vehículos, sin aire, sin ventanillas ni RTO

Además expuso que otro tema importante es el medio en que se trasladan que es una trafic que no tiene ni ventanillas ni aire acondicionado, y como seres humanos se merecen un trato digno porque con el ir y venir por la ruta el calor se triplica, otras veces debieron viajar sin que el vehículo esté en condiciones arriesgando su salud, si bien reclamaron nunca le dieron una solución, durante las elecciones cuando quisieron levantar la voz por esto nos trataron de agitadores, pero ahora ya terminó el contrato y aún siguen trabajando.

También señaló que lo que percibes no les alcanza porque con la inflación y los aumentos, los $12000 no son nada y si les aumentan será solo a $15000, pero les dicen que si quieren lo hacen y sino no, pero están cumpliendo esta función por amor a la futura profesión, por eso no van a cortar el servicio porque se consideran buenos profesionales pero ya los reemplazaron con otros empleados que traen de las guardias cómo ser enfermeros y bien podían pagarles a ellos porque la provincia no le cuesta nada, es el equivalente a 1 millón de pesos cuando tienen para invertir en cualquier otra cosa, sin embargo no tienen para quienes están al frente en la primera línea contra el coronavirus por lo tanto el ministro deberías considerarlo y tratar de llegar a un acuerdo.

Si no nos responden vamos a tener que tomar otras medidas

«Aún estamos esperando alguna respuesta pero de no ser así vamos a proceder siempre de forma pacífica cómo lo vamos a dejar de trabajar sino que vamos a cumplir nuestros distintos turnos pero vamos a tener que tomar otras medidas para hacernos escuchar, porque alguien nos tiene que escuchar ya que tenemos que tener alguna respuesta precisa que nos digan si se va a renovar la beca o no”, puntualizó.

Merecemos una respuesta porque arriesgamos mucho, nuestros estudios porque dejamos de estudiar sí bien fue nuestra opción el querer trabajar pero merecemos que nos valoren, hay chicos que son del interior y que vinieron a estudiar acá y con los $12000 pagan 10,000 de alquiler y solo le queda $2000 para sus gastos y nadie vive con eso, por eso pedimos este piso para poder al menos comprarlos los ambos de trabajo por eso queríamos hablar con el ministro y no nos atendió» manifestó.

La estudiante destacó qué quien estudia una carrera referente a la salud es por vocación, es porque le gusta estar al servicio del otro.

Para culminar dijo «la beca quedó muy por debajo porque el trabajo se multiplicó, primero los testeos eran pocos luego se multiplicaron después llegaron los aislamientos y cuando nos relajamos volvió todo, pero nosotros desde el día 1 que estamos con la camiseta puesta, trabajando a la par con los demás empleados y no pedimos que se los pague igual que ellos, pero al menos que se acerque a un salario digno, que llegue a $20000 nuestra remuneración y no es nada contra el director, ni nuestros jefes, nuestra lucha es por el nuevo contrato, si es que lo vamos a tener y si no es así que nos informen, para que los chicos puedan ver como sustentarse y poder pagar sus alquileres, la beca PROGRESAR por ejemplo se les paga $7000 y no estudian nosotros que estamos estudiando y trabajando solo pedimos un monto acorde a lo que estamos haciendo, por eso este reclamo qué es pacífico por algo justo y digno«.

