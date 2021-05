Tras fallecimiento de personal del correo la AATRAC pide que se vacune a sus trabajadores

11

Rubén Goiburú de la Asociación Argentina de Trabajadores de las Comunicaciones (AATRAC) hizo referencia a los contagios de Covid que se dieron dentro de los trabajadores que el gremio representa y contó que hoy falleció un trabajador del Correo. Asimismo, se mostró molesto ante la negativa de las autoridades para tratar al sector como esenciales y obtener las vacunas ya que se han registrado 20 casos en la institución.

Goiburú dijo “hemos puesto en el tapete este tema hace más de un mes y la solución era que nuestros compañeros puedan acceder como esenciales a la vacuna, hemos presentado notas el Ministerio y demás en común acuerdo con la otra actividad sindical que tiene ámbito en el Correo y les hemos solicitado ayuda para poder sostener un poco el trabajo y tener la seguridad mínima con la vacuna, no fue así y no tuvimos la suerte de otros gremios y en ese momento nos dijeron que era imposible porque todo el mundo la quería, pero lamentablemente hemos visto que otros publicaban que las habían conseguido, algo que no está mal, pero hubiese sido de ayuda que se extienda al resto de los trabajadores esenciales”.

“Lamentablemente hoy falleció un compañero nuestro. Juan Carlos Gómez quien se encargaba de la supervisión de la oficina de la sucursal Formosa”, añadió.

“Sabemos que esto le puede pasar a cualquiera, pero la desgracia hoy se hizo presente. Estamos muy tristes por esta situación”, manifestó.

“Él tenía una enfermedad de base, venía con ciertas complicaciones en su salud y no pudo superar este virus. Para nosotros es muy doloroso porque hemos pedido ayuda, nosotros siempre hemos trabajado. A nosotros nos duele todos aquellos que no pueden acceder a una vacuna, sobre todo aquellos que están en la calle porque si están en sus casas mínimamente tienen una manera de protegerse”, indicó.

