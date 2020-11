Un campesino de Villa Lucero denuncia negligencia fatal en Hospital de Laguna Naineck

7

El señor Silvio Paredes un residente de Villa Lucero relató a Radio Parque FM 89.3 el grave problema familiar que tuvo cuando al llamar a la ambulancia de Launa Naineck pues su esposa estaba muy mal pues estaba embarazada con contracciones, pero el enfermero le afirmó no enviaría al móvil sanitario que se arreglara como pudiese.

Al no tener respuesta no le quedó de otra que llevar a su señora a punto de parir en moto hasta el Hospital de Laguna Naineck, luego la derivaron a Laguna Blanca pero los doctores le dijeron que el bebé ya no tenía latidos del corazón, por ello necesita saber que puede hacer pues su niño ya está fallecido y no quiere que esto le suceda a otra persona.

Además el infortunado padre expresó “en vez de hacerle en Laguna Blanca la cesárea la enviaron al Hospital de Formosa para zafarse de ella, por ello recurro a todos los medios para que escuchen esto, estoy muy mal porque hoy perdí a mi bebé que iba a ser un varoncito, mi señora se hizo todos los controles, pero siempre que tenía controles en el Hospital la máquina estaba descompuesta, hoy fui a hablar con el doctor Blanco con todo el dolor de mi corazón, pero no quiero que le ocurra a otra persona”.

El angustiado hombre explicó que le preguntó al médico por qué no intervinieron con la cesárea ya que de esta forma se hubiese salvado el bebé, pero al enviarla a Formosa por el camino falleció el niño sin que se le asista.

También expuso “fui a hablar con el director del Hospital de Laguna Blanca y me dijo que hará sus averiguaciones aunque eso no me devolverá a mi hijo, pero lo cierto es que el doctor Bertuol no hace nada en el Hospital de Naineck, los enfermeros hacen lo que quieren, siempre que llamamos nos dicen que llevemos a los pacientes como podamos es una vergüenza de Hospital, el doctor Bertuol está como estatua y no les dice a sus enfermeros que actúen en emergencias”.

Para culminar Paredes señaló “nos dan ordenes de que los pacientes vayamos como podemos, como perros, a pie o en moto, no les importa un carajo lo que les pase a los que vivimos en el campo, a los de Villa Lucero, no me preguntaron si el camino estaba lindo o no, solamente me dijo que lleve a mi señora como pueda, es imperdonable lo que hizo el enfermero que estaba de turno ese domingo 15 de noviembre, y no sé si fue porque la llevé en moto a mi mujer que tuvo este problema y esta pérdida por eso quiero que toda la gente escuche esta queja que estoy haciendo con todo el dolor de mi corazón”.

