Un centenar de pacientes y amigos homenajearon al Dr. Vicente Palacios frente a su domicilio

Pese a las fuertes restricciones policiales , y a pesar del deliberado y perverso olvido de las autoridades provinciales de no recordar a un médico que prestó servicio en las guardias y en varios centros de salud de la provincia, cientos de pacientes y amigos se concentraron cerca de las 17 hs frente a su domicilio para homenajear junto a su familia al reconocido médico, al que Gildo Insfran mandó a detener por 10 días por no usar barbijo en su vehículo particular mientras circulaba por un camino rural para atender a los pacientes a quienes entregó su vida.

Mas de un centenar de amigos, pacientes y colegas se autoconvocaron frente la casa familiar del Dr. Vicente Palacios por la avenida Kirchner al 4255, para despedirlo simbólicamente y rendirle un merecido homenaje, junto a su esposa y a sus hijas, donde se prendieron velas y se realizó una suelta globos blancos, para acompañar su descanso eterno.

Una de sus hijas Antonella Palacios pidió una oración para el descanso eterno de su padre, a quién luego recordó como un hombre con una gran vocación de servicio, con una enorme solidaridad, firmes principios y profundos valores morales.

De igual manera, en representación de todos sus pacientes en General Belgrano, una de ellas lo homenajeo leyendo una misiva, recordándolo como una gran y excelente persona, a nuestro querido Dr. Palacios. Tal vez no alcanzan las palabras para nombrar la grandeza de este “ser tan especial”, no obstante, haremos el intento”, manifestó.

“Su grandeza radica, precisamente, en su pequeñez como persona. La humildad destacaba en el, como madre y fundamento de todas sus virtudes y cualidades. Como persona: siempre atento y bien dispuesto en la atención de sus pacientes; cordial, alegre, sonriente, cariñoso y de buen trato en la atención con todos. Como médico: valiente, humano, entregado, comprometido y consagrado a la medicina en pro de los más necesitados”, remarcaron.

Por un paciente, recorría 280 km hasta Gral. Belgrano para atenderlo y a pesar de sus múltiples ocupaciones, siempre estaba disponible para atender todas las llamadas, a cualquier hora y de buen modo, destacaron.

“Su grandeza quedará reflejada en la calidad humana con que crió y educó a sus hijos junto con su esposa, de quien estaba enamorado y no terminaba de admirarla” afirmaron.

“Te vamos a extrañar querido Dr. Palacios. Ahora que ya participas de la gloria del cielo, intercede por nosotros, para nuestra buena salud en el cuerpo y en el alma. Dale Señor el descanso eterno y que brille para él la luz que no tiene fin. Que descanse en paz. Así sea”, concluyeron.

Luego las hijas hicieron una suelta de globos blancos y la gente aplaudió para despedir al Dr. Vicente Palacios.

“Bocón, Fabulero, Charlatán y recontra mentiroso…” fue la contundente respuesta del médico Vicente “Chongo” Palacios, luego del cobarde y despreciable escrache del super ministro González que irresponsablemente desde la mesa del Covid, para justificar los abusos y atropellos discrecionales de la policía y el poder político provincial, lo trató de “mentiroso e irresponsable” al querido médico formoseño.

