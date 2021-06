Un especialista dijo que el problema en Argentina no es la carne, sino la enorme inflación

21

Un conocedor del mercado de carnes interno e internacional, Luis María Migliaro, que opera desde Buenos Aires, dijo que el problema en la Argentina no es la carne, sin la altísima inflación, y agregó que la medida tomada por el gobierno de Alberto Fernández de prohibir las exportaciones, solamente son parches y que la crisis que golpea al país está en otra parte y no en este sector.

En declaraciones a 89.3 FM Radio Parque, el conocedor del mercado cárnico afirmó que las medidas de prohibir ventas al exterior son totalmente equivocadas, decididas por personas que no conocen la realidad del mercado y acotó que con estas arbitrariedades, les salió el tipo por la culata porque la carne aumentó un 10 por ciento en las últimas semanas.

“Lo que pasó es lo que nosotros exactamente advertíamos. Cuando circularon rumores de que el gobierno tomaría esta decisión de cerrar las exportaciones, señalamos que eso provocaría aumentos en los precios. No sabíamos si el precio del producto aumentaría a largo plazo o en lo inmediato. Ocurrió, lo segundo, subió en el menor tiempo posible”, subrayó.

Agregó que “no nos sorprende que este gobierno tome estas medidas, porque ya lo hizo en los años 2006 y 2007, con profundas restricciones y constituyeron un de los desastres más profundos de la Argentina en los últimos años. El gobierno quiere vender la idea que cerrando las exportaciones de carne, derramaría el producto sobre las mesas de los argentinos”, recalcó.

“Es una medida totalmente desacertada y tendrá consecuencias negativas para todos. Las repercusiones es que la carne terminará aumentando, que finalmente ocurrió en muy poco tiempo. Quieren demostrar que con estas acciones abundará la carne en la mesa en el mercado y que será más barata. El tiro les salió por la culata porque ocurrió lo diametralmente opuesto”, destacó Migliaro.

Acotó en esa línea de críticas, que “es una medida populista, típica de este tipo de gobiernos. Si recordamos lo que podíamos comprar hace exactamente un año, en un changuito con carne o sin carne, veremos que el aumento es extraordinariamente alto. Y los ingresos de cada persona no tuvieron incrementos. Entonces es la inflación incontrolable lo que castiga muy duro a los argentinos e impacta directamente en el poder adquisitivo. Cuando más bajo es el sueldo, más impacta la inflación”, recalcó.

“El problema en la Argentina es la inflación que alcanza a todos los productos de la canasta alimentaria y a todo lo que las personas compran fuera de ella, y no la carne. El problema real es la inflación que se come los salarios. El drama se agudiza porque este gobierno viene a poner parches en un sector donde no hay problemas de precios, como la carne, pero la verdadera crisis está en otra parte”, afirmó por último.

