Una comerciante desmintió a González y dijo que la cepa de Manaos ingresó por el contrabando que no se controla

La comerciante de la ciudad de Formosa, Gabriela Padrón, denunciada también junto a varios de sus colegas del rubro por el gobierno provincia por haber marchado y protestado ante el gobierno provincial reclamando políticas de trabajo más flexibles ante las estrictas prohibiciones, criticó con dureza las persecuciones que padecen y cargó con rigor contra los corruptos del poder.

Desvirtuó las falsas acusaciones del ministro Jorge González, que acusó a la oposición y a los sectores que se manifiesta porque no se puede trabajar, de los altos contagios y numerosos muertos por Covid, e indicó que mediante una profesional, se estableció con claridad que todo este problema provino por el contrabando con el Paraguay, desde donde ingresó el letal virus con la cepa de Manaos, al estar liberada prácticamente el tránsito de personas dentro de una frontera que es un colador y poco vigilado por el gobierno provincial que tampoco tiene interés en hacerlo por algún motivo.

Dijo ella, entrevistada por 89.3 FM Radio Parque, que la situación de los comerciantes es caótica. “Acompañé a los empresarios gastronómicos a presentar una nota para que los dejen trabajar elaborando nuestro propio protocolo y ocurrieron los incidentes. Me imputaron en una causa penal por esos incidentes. Yo le pido a estos muchachos que miren bien los videos donde nos espían, porque no estuve allí. Me encontraba en la calle San Martín”, reveló.

También dijo que tiene mucho afán en conocer “qué jueces me imputarán en una causan como ésta, porque están haciendo todo mal, como de costumbre en Formosa. Pido que se llamen a silencio estos señores impresentables, corruptos”, afirmó.

Atacó luego al cuestionado y soberbio González, quién jamás tomó contacto con la gente afectada por las perversas medidas prohibitivas del gobierno y se envalentona solo cuando está al frente de la Mesa Covid 19. “Este impresentable salió a tirarnos los muertos por coronavirus por la cabeza, diciendo que nosotros, con nuestros reclamos pidiendo que nos deje trabajar en paz, somos los responsables de los contagios”, recalcó.

“Ayer, volvió otra vez a aparecer con su cajita de fosforito a tratar de ensuciarnos. Pero fue la doctora Rodríguez la que salió a desenmascarar esta farsa al destacar que la cantidad de muertes se debe a los contagios por el virus que llegó por el contrabando con el Paraguay, que es la cepa de Manaos”, subrayó.

Aconsejó entonces a González llamarse a silencio. “Nosotros también lloramos la muerte de familiares y amigos. Nos duelen las muertes por coronavirus que a diario suceden. Los empleados públicos están cansados también de las mentiras de este funcionario y por lo bajo, tienen mucho miedo a los contagios que a diario tienen lugar en los organismos de la provincia y todo se esconde”, expresó Padrón.

Luego se refirió al abandono y el olvido premeditado que reflejan las organizaciones que agrupan a los comercios y empresarios, y mencionó a Fabián Hryniewicz y Enrique Zanín, “que por poco no levantan en “V” sus manitos cuando le pedimos ayuda. Sólo la Cámara de Comercio de nos brinda apoyo”, dijo en referencia al que condice Freddy Vera.

Precisó que nada se espera e esta emergencia comercial de parte del intendente Jorge Jofré, “quién nada puede hacer en esta contingencia porque todo lo decide Gildo Insfrán”, criticó.

Agregó finalmente que la justicia está cooptada por el poder político y que en este marco, no tienen margen para actuar como corresponde, en especial en estas causas armadas, dentro de una premeditada campaña de persecuciones y armado de causas. Lamentó además la ausencia de los organismos de derechos humanos, del estado y por fuera de ella, en estos episodios de represión policial y estatal.

