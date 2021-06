Una comerciante dijo que no los habilitó el gobierno sino un decreto nacional, que Formosa violaba

22

En esta prolongada puja entre el sector comercial de Formosa y el gobierno provincial que impone con mano de hierro represiones, cierres y prohibiciones, la pelea entre quienes tienen un local en el Mercado Sur y zonas adyacentes, dio una nueva vuelta de tuerca.

Las inexplicables medidas del gobierno mediante el cuestionado Consejo Covid, donde los caprichos e histrionismos del ministro Jorge González se asemejan a las de una vedete en su camarín, perjudican desde hace mucho tiempo al sufrido rubro comercial.

En las últimas horas aparecieron informaciones que daban cuenta de una suerte de acuerdo entre los comerciantes y el gobierno provincial, además de la comuna capitalina. Indicaban que se podría atender en estos comercios con el sistema take away, o sea “paso y llevo” la mercadería acordada. Se señalaba además que las puertas se pueden abrir, colocando una cuerda para que los clientes no puedan pasar al interior. También se consensuó colocar mesas con químicos sanitizantes en una mesa, frente a la puerta del local.

Teresa es una comerciante de la zona, ya conocida por su afán de lucha por volver a abrir los comercios y trabajar tranquilos. Consultada por 89.3 FM Radio Parque, aclaró que no fueron las autoridades del gobierno provincial o municipal quienes les permitieron esta nueva forma de trabajar, sino un decreto nacional que rige la actividad en la pandemia por coronavirus.

Dijo que ante la insistencia de que se respete esta herramienta legal de la Nación, se logró que se impongan los alcances del DNU Nro. 334, que contiene las formas en que los comercios deben trabajar en la atención al público y no contagiar el Covid 19. Y una de las formas en que se establecen en base a aportes de la ciencia, es manteniendo las puertas abiertas y propiciar la ventilación.

Dijo que se les autorizó a trabajar de esta forma que no forma parte de una concesión graciosa o solidaria de las autoridades, sino que se puso sobre la mesa el contenido de un decreto presidencial que ahora saltó a la luz y que estaba siendo violado por el propio gobierno de Gildo Insfrán.

