Una pesadilla padeció una joven que se hisopó una vez y tuvo tres resultados

“Fue un gran horror lo que viví, exponiendo la vida de mis padres y abuelos”, denunció.

Una verdadera pesadilla vivió una joven de Formosa, Andrea, cuando tras hisoparse una sola vez al tener síntomas de coronavirus, y le brindaron en cuestión de día y horas, tres resultados diferentes desde el organismo provincial sanitario correspondiente.

La odisea sometió a Andrea a una extrema tensión. Es que el primer resultado en la web le arrojó resultado negativo, por lo que cortó su aislamiento domiciliario y puso en peligro de contagio a toda su familia.

Molesta hasta las lágrimas y presa de una tensión en aumento, la joven dijo que expuso a la enfermedad a su madre que padece de neumonía, a su padre, también de edad madura, todos ellos aún sin la vacuna y a sus abuelos, que solo recibieron la primera dosis.

“Me pudo costar a vida, la de mis familiares y otros. Es una alta irresponsabilidad de parte de la Unidad de Pronta Acción Preventiva (UPAC). No entiendo como pudieron ser tan irresponsables y negligentes. Tres resultados diferentes en un solo hisopado es de extrema gravedad”, comentó con estupor.

Agregó Andrea que “tuvieron todo un año para prepararse, para poner en condiciones todo el sistema de salud y de hisopados, y no lo hicieron. Acá nunca se hace nada, no se vacuna a los adultos mayores, no se hacen responsable de nada y lo poco que hacen, es deficiente, como fue mi hisopado”, se quejó en el programa “Sin Censura” del Dr. Gabriel Hernández, por FM Radio Parque.

Comentó parte de su pesadilla al manifestar que el pasado lunes 5 de abril amaneció con malestar físico y algo de estado febril. Concurrió a la UPAC y le dijeron que tenía que pedir el hisopado en el Hospital de Día del barrio “2 de Abril”, donde le dieron el turno para el domingo 11 de abril- ayer- por lo que decidió volver a la UPAC e insistir con el test.

Tras el hisopado allí, se enteró en su casa el mismo lunes 5 a las 19 horas, tras ingresar a la web, que su resultado era negativo. “Yo dormía con barbijo y me aislé por completo para no contagiar a mi familia. Tras ese resultado, les avisé con alegría que no portaba el Covid y nos alegramos mucho. Pero siguieron mis dolores y tuve que volver a la UPAC en compañía de mi madre, a quién le pedí que se haga el hisopado para disipar dudas: Y fue en la fila de la UPAC que al comprobar mi resultado en la web, me dió positivo. Me quedé helada”, reflejó.

Agregó que de inmediato fue a reclamar al cuerpo médico de la UPAC, quienes, según ella, “se tiraban la pelotita de uno a otro. Se quedaron mudos. Nadie me avisó sobre mi nuevo resultado y nadie fue a mi casa a buscarme. Fue toda una confusión entre ellos, no saben responden a este tipo de emergencia. Fue un horror todo lo que me pasó”, relató.

Completó al indicar que “en la UPAC hicieron todo un show y luego de un par de minutos admitieron que se confundieron con los resultados. Me cambiaron tres veces el resultado de un solo hisopado, jamás me avisaron la suerte de esas muestras y en todo momento demostraron total falta de capacidad”, recalcó Andrea.

