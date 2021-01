Una vuelta más de autoritarismo: Restringieron la Libertad de Prensa y el trabajo periodístico en las mesa del Covid

6

En una provincia donde el Gobierno provincial de Gildo Insfran, para imponer el discurso único y la propaganda oficial, controla férreamente los medios hegemónicos de los que dispone el Estado provincial, o los de funcionarios y los privados dependientes de la abultada y discrecional pautas que distribuye para disciplinar los medios de comunicaciones,

En una provincia donde no se respeta la Ley de Información pública, donde no se respetan los pedidos de informes, donde los funcionarios no dan conocer sus declaraciones juradas, y donde no se sabe cuanto ganan y que es una de las pocas provincia donde no se informa sobre los bienes patrimoniales del Gobernador, ni de sus multimillonarios funcionarios,

En esa provincia que persigue a los periodistas y medios independientes que no repiten como loros los ejes del falaz relato provincial, en esa provincia donde el primer mandatario soporta múltiples denuncias por gravísimos violaciones a los Derechos Humanos e inconstitucionales restricciones a las libertades.

En esa provincia que es Formosa, se acaba de perpetrar un nuevo y escándaloso ataque a la libertad de Prensa y del trabajo periodístico, restringiendo la posibilidad de preguntar a los trabajadores de Prensa, quitando toda razón para que la sigan llamando Conferencia de Prensa.

Otra vuelta de autoritarismo, tan solo por la mediocridad, la intolerancia e imposibilidad del vocero que eligió Gildo Insfran, para responder equilibrdamente las preguntas que les son incomodas.

