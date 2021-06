Vecinos de Formosa aseguran que los precios de los productos esenciales subieron reiteradamente

18

Vecinos de distintos sectores de la ciudad que denunciaron una suba reiterada en los precios de la mercadería esencial, sobre todo en productos como la yerba, leche, aceite y lácteos en general.

“Casi todos los productos subieron de precios, todos están remarcados, el pollo, la carne molida y el corte común, los lácteos están todos carísimos”, dijo una mujer consultada.

“Suelo hacer compras por mes y si no me alcanza lo hago por semana, tengo dos hijos chiquitos y ellos consumen yogur, todas esas cosas sí o si hay que comprar por semana. En el mes eso aumentó mucho, ya subieron de precio dos veces”, acotó y aseveró que para llegar a fin de mes “me las ingenio, vendo productos, soy una madre viuda así que hago lo que puedo, con un sueldo no alcanza, hay que trabajar, no queda opción, tenemos que amañarnos, vender productos, ir a llevar, traer, esas cosas”, expresó.

“Tenemos que hacer todo lo que podemos para que nuestros hijos tengan todas sus cosas. Hacemos tres comidas en mi casa, el desayuno y almuerzo sí o sí y a la noche mis hijos cenan por ejemplo yogur, son un poco delicados no toman cocido”, indicó.

“A veces no se llega, pero hay que hacer lo necesario, hay gente que está peor que nosotros, siempre tenemos que pensar en eso, que hay otras personas que no llegan, que tienen muchos chicos, hay que pensar en el resto que la pasa peor”, subrayó.

De la misma forma otra vecina opinó que “hay supermercados que tienen buenos precios, pero en realidad doy en día todo está caro. Yo veo los precios igual que antes, el aceite de 1 litro y medio está a $305 en algunos lugares, es un buen precio en comparación con otros comercios, mi marido siempre viene a comprar y hace economía”.

“Nosotros en mi familia procuramos salir adelante, mi marido hace milanesas de pollo, vende como puede, a nosotros nos alcanza porque soy pensionada y él jubilado de la Policía, somos los dos solos, tengo mi hija en mi casa con mis nietos, ella tiene su sueldito, peleando llegamos a fin de mes, pero llegamos, hay que hacer extras sí o sí, yo vendo helado, hielo para juntar para el pan de cada día”, expresó.

“La leche está muy cara, después la carne, también la yerba. En mi caso hago compras casi día de por medio, lo justo y necesario por eso sé que suben los precios en algunas cosas”, dijo otra vecina.

“Hacemos malabarismo para llegar a fin de mes, yo trabajo de empleada, no me queda otra, pese a que ahora no se puede trabajar, pero igual me rebusco, es la única manera, pero igual uno no llega, estamos complicados, la plata no sirve. Llega el momento en que uno tiene que pagar las cuentas y no alcanza. Priorizamos primero comer, hay que vivir y después las cuentas vamos pagando de a poco, yo hago así, pago primero la luz, después el cable, el internet, el agua, voy rotando, no me queda opción, hay que pagar también”, acotó la mujer.

“La yerba más económica está por las nubes, igual sube de precio, dicen que está dentro del programa Precios Cuidados pero la de un cuarto que es la que más se lleva estaba a $83 y ahora está a 110 pesos. El azúcar lo mismo, está a 70 pesos cuando la semana pasada estaba a 62 pesos. Sube todo el tiempo”, manifestó otra joven consultada.

“La leche más económica está a 100 pesos, hay otras baratas a 150 pesos, no es que suben 10 pesos, suben el 50%, es muchísimo lo que aumenta y son alimentos esenciales, que todo el mundo consume”, acotó.

“Yo tengo cinco chicos, hago de todo incluso con las restricciones que hay uno se rebusca, no podes trabajar hasta las 6 de la tarde, ya tuve problema con la Policía, me sacaron la moto incluso y tuve que pagar una multa de 7 mil pesos, ellos no entienden, yo hago changas, venta de comida, cosas dulces, con el sueldo básico no alcanza y encima nos hacen problema por todo, es difícil lo que pasa en Formosa”, lamentó.

