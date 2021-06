Vecinos del policía que asesinó al joven de 16, desmintieron a Radio Parque que Nino fuera ladrón y aseguraron que el policía le disparó por una vieja rencilla

26

Un vecino del lugar manifestó que el joven asesinado era dueño de un caballo y cruzaba siempre frente a la casa del policía quien en varias oportunidades había mencionado ya hacía un año que quería pagar a personas para bajarlo a este chico, pero como nadie quiso hacer el trabajo, el día de hoy luego de una discusión le disparó en la pierna, al caer el muchacho en la barrera lo pateó y luego le disparó en el pecho, aclarando que el pibe no era un ladrón, nunca intentó robar nada, sólo que el policía creía que como poseía dos caballos le había robado y siempre se lo quería sacar pero el muchacho poseía los papeles que era dueño de los animales.

“En el vecindario todos lo conocíamos, no tenía malas intenciones este muchacho, era muy querido por todo, venía a mi casa a compartir con mi familia tenía buen corazón y nadie puede decir lo contrario, pero este policía sacó su arma y le disparó en la pierna y cuando cayó boca abajo lo pateó como un perro, y lo tiró hacia abajo de la Barrera luego de haberlo matado, no tenía el policía ninguna justificación para hacer lo que hizo, el sacó su arma y dijo que supuestamente lo quería robar pero eso jamás sucedió, ya una vez esté policía uniformado se presentó en mi casa diciendo que el muchacho había venido a bardear pero todo era mentira, porque él siempre cuando pasaba por las casas nos gritaba pero lo hacía de forma alegre con buena onda, a nadie le molestaba excepto al policía de nombre Fernando Fernández.

El ciudadano sospecha que hicieron una cama al muchacho con los familiares del policía Fernández, que lo enviaron a que encuentre su fatal destino cerca de la obra de la Barrera en donde lo esperaba el miembro de la fuerza de seguridad para acabar con su vida, afirma que escucho tres disparos siendo uno de ellos en la pierna, otro en el pecho, hay testigos que vieron lo sucedido, hay otros policías cómplices porque sabían que este sujeto hace mucho tiempo quería asesinar a Nino que era el nombre del chico fallecido.

Además agregó ” la policía está involucrada, hay muchos de esos que son testigos de que Fernández quería matar a Nino, era un chico muy querido por todos los vecinos, lo mató por dos caballos, porque no era un chico rico ni que tenía nada, laburaba en una ladrillería pero el policía Fernández le tenía bronca, y caballo que desaparecía siempre los policías venían a buscarlo a Nino, acusándolo del robo y pedían los papeles molestando inclusive su abuelo pero como tenía todo en regla, Fernández siempre quedaba caliente de no poder hacer nada, esto es una injusticia y es la impotencia que tenemos todos, por eso los vecinos vinieron a proceder y tuvieron suerte de que no le quemaron la casa, pero esto no va a quedar así“

También comentaron de qué el muchacho no tenía mala intención contra Fernández, es más con su trabajo de la ladrillería muchas veces ayudo a los policías, y pese a que los vecinos le advertían diciéndole que se cuidara del sujeto diciéndole que lo querían matar porque ya viene escuchado que Fernández quería pagar a gente para que lo hiciera, pero como nadie se animó lo hizo él.

Otra vecina del barrio sostuvo que era un buen joven, muy respetuoso, por eso están todos asombrados, enojados, fue una de las que fue en lugar a ver lo sucedido y se encontró con esa sorpresa de que lo habían matado.

Otro lugareño afirma “es mentira que la ambulancia vino, nunca apareció, tuvieron que llevarlo en la camioneta de la policía, en mi caso fui agredido por el policía cuando le increpe y le pregunté porque le hizo eso, y me dijo quédate quieto porque a vos también te voy a dar, estaba totalmente sacado, pero yo tengo un hijo de la misma edad y no me va a gustar que le hagan eso, porque era un buen muchacho y todos los vecinos lo queríamos, por eso todos los vecinos reaccionaron contra Fernández“, culminó.

