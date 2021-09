Velázquez Ibarra denunció “promiscuidad y corrupción judicial” y acusó a la jueza Soledad Plazas de convalidar delitos evasión fiscal agravada y lavado de dinero

36

El Ing. Jorge Alberto Micillo, como integrante del directorio de la empresa encargada de construir la represa de Laguna Yema hace ya más de 30 años y reside en la casa que edifico, condición que mantiene hasta la actualidad, más allá de que fue despojado con violencia de la mayor parte del inmueble rural de unas 8000 Hectáreas, ubicadas en cercanía de la localidad de Las Lomitas, causando todo tipo de destrozos en base a un contrato de permuta con cláusulas con las cuales las partes pactan expresamente la comisión de los delitos de evasión fiscal agravada y lavado de dinero.

Este ilícito, ocurrió entre otros múltiples ilícitos en un verdadero raid delictivo para favorecer torpemente al permutante que supuestamente “adquirió” la propiedad a cambio de un edificio en Altos sito en la ciudad de Rosario del cual no era, ni es, propietario de acuerdo al propio contrato celebrado cuyo vicio de su nulidad es absoluta y total en razón de contener las referidas cláusulas ilícitas, como asimismo invocar ser “propietario” desconociendo que tal condición no es discutible en el delito de usurpación, aseguró.

Se trata de la figura penal tipificada y reprimida en el Art. 181 inc. 1 del Código Penal, lo que ampara es la “posesión” o la “tenencia”, según nos informó el abogado apoderado del Ing. Micillo el Dr. Pedro A. Velázquez Ibarra, comentando el estado de promiscuidad y corrupción institucional en que se sustancia la causa, al punto tal de que no fueron tramitadas 20 denuncias penales efectuadas ante las autoridades policiales de la localidad por indicación de la Jueza de Instrucción Soledad Plaza, ni siquiera con posterioridad al dictamen del Fiscal General de Segunda Instancia Dr. Pedro Schaeffer, dictaminado que la causa debería remitirse al representante del Ministerio Publico de Primera Instancia a fin de que proceda a investigar los delitos de evasión fiscal agravado y lavado de dinero, que la parte querellante y actor civil señaló como maniobras típicas de dinero provenientes del narcotráfico u otro origen delictivo que impide su libre circulación en el mercado financiero, remató el conocido profesional del derecho, lamentándose que no obstante el sendero delictual impreso por la jueza Plazas al proceso, el expediente llegó a Segunda Instancia y en la actualidad ya está a consideración del Superior Tribunal de Justicia para resolver un recurso de casación.-

Incluso el denunciante se presentó en la Comisaria de Las Lomitas radicando una exposición para solicitar se adopten las medidas necesarias para garantizar su integridad física y de su grupo familiar en consideración a que fue, y es, objeto de distintos tipos de amenazas y atentados directo, sin reparase en la presencia de su hija de 13 años de edad, razones por las cuales se realizaron todas las denuncias que nunca fueron tramitadas por la jueza ni los fiscales de Las Lomitas, motivos por los cuales requirió se informe de esta grave situación al Ministro de Gobierno Dr. Jorge Rafael González y al Jefe de la Policía Comisario General Walter Rene Arroyo.-

