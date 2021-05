Velázquez Ibarra: “Hubiese sido el colmo que una persona decente tenga que pedir una excarcelación a un delincuente como Picabea, que tiene dos denuncia por abuso sexual y acoso laboral”

816

El prestigioso abogado local Pedro Velázquez Ibarra en comunicación con “El Ciudadano” en Radio Parque cuestionó el intento policial de armarle una causa porque el 25 de Mayo a la tarde, pretendía dirigírse a su domicilio frente a la plaza San Martín donde vive desde hace 40 años, y fue varias veces interceptado por la policía, hasta que pretendieron llevarlo a la comisaria primera, y que pida una excarcelación al delincuente militante de Picabea.

El reconocido letrado cuestionó la mecánica de persecución aplicado por la policía provincial que tiene el gobierno de Gildo Insfran, para someter a la gente a través del miedo.

Insfran le dio tanta relevancia a la policía, que hoy se auto considera capaz de suplir inclusive a un juez, al debido proceso, y hasta el derecho de defensa

Sería el colmo del agravio personal tener que pedir una excarcelación a un delincuente como Picabea, qué tiene dos denuncias uno por abuso sexual y otro por acoso laboral en Las Lomitas

Si la policía no sabe donde están los delincuentes, por lo menos deben conocer dónde viven las personas decentes. “Yo vivo en el mismo lugar hace 40 años, lo sabe todo el mundo, lo sabe Gildo Insfran, los diputados y senadores, tengo toda una historia personal, pero sería el colmo del agravio personal tener que pedir una excarcelación a un delincuente como Picabea, qué tiene dos denuncias uno por abuso sexual y otro por acoso laboral en Las Lomitas, aseguró Velázquez Ibarra.

Entonces le dije que si era así, si tenia que pedir una excarcelación a un delincuente con chapa de Juez que me llevaran preso tranquilo, en un contexto en donde estaba toda mi familia, querían que me bajara de mi auto y me iban a llevar un ratito, y no fui, ese fue el incidente, sintetizó.

La policía esta convulsionada por su interna, porque hay un tipo de apellido Bobadilla que quiere desplazar a Arroyo y convertirse en el nuevo Jefe de policía

Quiero destacar que toda la policía está así, por la interna policial, porque hay un tipo que se está promocionado para ocupar el cargo del General Arroyo que creo que ya no les sirve y es de apellido Bobadilla, que tuvo una prepotencia total, pero esto sirvió para dar testimonio de cual es mi compromiso con la sociedad”, relató.

Además contó que mientras otros efectivos trataban de explicarle el procedimiento, él les pedía que hagan lo que tenían que hacer, y si tenían que llevarlo preso como hicieron con otros defensores de los Derechos Humanos que lo hicieran, pero en síntesis luego no lo hicieron.

Creo que Gildo Insfrán ya perdió la cordura, porque esto es un estado patológico

Creo que Gildo Insfrán ya perdió la cordura, porque esto es un estado patológico, realmente estoy tratando de hacer un pronunciamiento por la doctora Neme con quién nunca tuve ningún tipo de relación política, pero ahora me ofrezco voluntariamente a padecer con ella lo que pase, aseguró.

Porque incluso siendo mujer, nadie sale a defender la desde la Secretaría de la Mujer, siendo que se ejerció una violencia institucional grave y reiterada, con el agravante que tiene dos condiciones que la hacen inmune a una detención, ella es concejal qué fue elegida por voto, es decir tiene fueros que debería desaforarla para ello el Concejo Deliberante, que a estas alturas es un concejo “delirante”, ironizó.

Acá se viola todo, nadie se pronuncia, no existe división de los poderes, no existe el estado de derecho, y se vulneran todos los Derechos Humanos es decir estamos en una causal legal de intervención

Por otra parte ella está ejerciendo su profesión, y el abogado por ley en ejercicio de su profesión, debe ser tratado con la cortesía la deferencia de un magistrado, pero acá se viola todo, nadie se pronuncia, no existe división de los poderes, no existe el estado de derecho, y se vulneran todos los Derechos Humanos es decir estamos en una causal legal de intervención prevista en el artículo 5 de la Constitución Nacional” advirtió.

Así mismo agregó que la administración de Justicia no está garantizado, ningún derecho está vigente, excepto para los amigos del poder, y todos los que de alguna u otra manera están emparentados en relación con los jueces y las juezas del gobierno de Formosa, tiene una experiencia concreta en Las Lomitas la Dra. Plaza en 15 días hizo tantas barbaridades, que es una delincuente con patente de juez, pero es una vulgar delincuente, y se lo dijo por escrito, ante un juez, lo presentó ante tribunales, denunciándola como una delincuente más.

Desde el oeste viene avanzando el narcotráfico, en cualquier momento nos convertimos como una región de México

Velázquez Ibarra dijo “son cosas muy complicadas porque en el oeste viene avanzando el narcotráfico, en cualquier momento nos encontramos como una región de México, porque tienen todas las posibilidades de irse al Paraguay, a Salta o a Bolivia, porque los campos habría que averiguar quiénes son los que los compraron porque tienen una inmunidad total.

Con respecto a la doctora Neme voy a hacer una presentación mañana, planteando que habría que hacer algún recurso de Amparo colectivo, el Consejo Profesional de Abogacía debería plantear esto, es decir son dos cosas centrales, le tienen que garantizar el ejercicio de la profesión no puede ser que le hagan cualquier cosa, y siendo mujer con mayor razón aún, porque que a las 2 o 3 de la madrugada la dejan en libertad en un lugar alejado de la ciudad, es una diligencia prohibida más cuando se trata de una mujer, siendo un tema absolutamente repudiable“.

Pienso que otro peronismo es posible, porque nunca vi a nadie tan vinculado al narcotráfico, a nadie que haya hecho tanta plata con la corrupción, porque el peronismo no es esto que hace Gildo Insfrán

Para finalizar añadió que de seguro hay policías, peronistas que no tienen absolutamente nada que ver con esto, por eso plantea que otro peronismo es posible, porque recorrió el país en la época del terrorismo de estado y no encontró uno que haya estado tan vinculado al narcotráfico, que haya hecho tanta plata con la corrupción, porque el peronismo no es esto que hace Gildo Insfrán.

Comments

comments