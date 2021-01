¿Venezuela??? No. Es Formosa. Las decidía y restricciones del Gobierno Provincial generaron el desabastecimiento, aseguró Buryaile

4

El diputado nacional Ricardo Buryaile, cuestionó el desabastecimiento en los comercios de Formosa asegurando que “la desidia de unos y las restricciones del Gobierno Provincial hacen que el desabastecimiento sea moneda corriente en nuestra Provincia”.

El legislador nacional de Juntos por El Cambio, en comunicación con Radio Parque FM 89.3, también condenó el impedimento de la manifestación convocada por Formosa Libre y advirtió que de las tres zonas bloquedas en la provincia. la zona oeste, norte y Formosa, en la primera la situación es complicada, se expandió el virus y hay gente que no tiene agua para tomar, mucho menos para higienizarse, por eso se comprende que ante los casos de Ing. Juárez se tome la medida del bloqueo.

El bloqueo de Formosa capital es una medida totalmente exagerada

Con respecto a Clorinda la condenan por su vecindad con Paraguay, pero si no activa su comercialización la va a pasar muy mal, mientras que en el caso de Formosa capital es una medida totalmente exagerada, entonces la conclusión es, o se está exagerando las medidas o el sistema sanitario no resiste los pocos casos que puede haber, se preguntó.

Ya no está el ATP, ya no tienen el IFE

“Así como dije que al ser una pandemia no lo iba a culpar al gobierno por que ingresará el virus, también digo hoy que el sistema sanitario con un año de preparación no están altura de cubrir los pocos casos inevitablemente iban a suceder, pero estas medidas son apresuradas y hay situaciones que no se tienen en cuenta, los bares, los comercios. que hacen con los pagos?, ya no está el ATP, qué hace la gente con los sueldos, los impuestos, porque tampoco hay prórroga impositiva. Qué pasa con la gente que trabaja en la informalidad, albañiles, plomeros ya no tienen el IFE.

Cuál es el modelo formoseño?

Y, cuando dicen que prefieres esto o la muerte me parece que es una dicotomía falsa, se debe tomar medidas preventivas, pero la economía debe funcionar, porque los puestos de trabajo del sector privado ya no se recuperan, y terminan todos dependiendo del estado, entonces lo que hay que plantearse es cuál es el modelo formoseño?, porque nadie viene a invertir y la provincia no avanza”.

Pareciera que la culpa es de los productores, de los comerciantes, y no de un gobierno que aumentó 13 impuestos en un año

Buryaile también dijo “Espero que el gobierno nacional también recapacite porque nos está subiendo en la peor crisis sanitaria, recuerdo cuando el presidente Fernández dijo si hubiese estado Macri tendríamos 10,000 muertos, pero vamos rumbo a los 50,000, tenemos dos millones de contagios y aún no se llegó al invierno, que dijeron que íbamos a tener 10 millones de personas vacunadas para el 15 de enero, y no han aplicado aún ni las 70.000 vacunas, los negocios cerrados 8 meses y desaparecieron 60,000 pymes, se perdieron cuatro millones de puestos de trabajo, pero pareciera que la culpa es de los productores, de los comerciantes, y no de un gobierno que aumentó 13 impuestos en un año”.

