Vera acusó a Naidenoff y Buryaile de operar contra las medidas sanitarias en nombre de una libertad individual, que no existe en ningún sistema jurídico??????

El sobrino del Ministro Jorge González, Rodrigo Vera, calificó de “imperdonable” el daño que dirigentes de la oposición nacional y local le hicieron a Formosa, y a la oposición liderada por Luis Naidenoff, Ricardo Buryaile, que siguiendo las directivas de sus jefes políticos de Buenos Aires, junto a los diputados y concejales de su espacio político iniciaron su campaña electoral operando en contra de todas las medidas sanitarias en nombre de una libertad individual, egoísta y absoluta que no existe en ningún sistema jurídico.

“Accionaron judicialmente en contra de los controles sanitarios de ingreso a la provincia, de egreso de ciudades con alta incidencia, en contra de las restricciones de horario y movilidad, y hoy que tenemos récord de contagios y fallecimientos por la enfermedad, no se animan a dar la cara frente a la comunidad” reclamó.

Tours de odio y desprecio

Para el legislador “El virus no funciona en base a la casualidad, sino en base a la causalidad. No es coincidencia que cuando la oposición local convocaba a marchas y actos con aglomeración de personas y sin los cuidados preventivos en contra de las medidas sanitarias a principios de marzo y propiciando su incumplimiento, se empezó a verificar 10 días después un aumento acelerado de los contagios que no fue posible detener y se ha vuelto cada vez más difícil de mitigar hasta el día de hoy”.

Y recordó que esto pasó tanto en Formosa capital como en Clorinda, a donde la oposición local montó sus “tours de odio y desprecio junto con los inefables Bullrich, Wolf, Negri y compañía”.

Es “el colmo” que Luis Naidenoff critique la decisión tomada por Insfran

Señaló que en la segunda ciudad, “armaron actos de contagio masivo en ciudades con circulación viral, donde sus propios dirigentes se contagiaron de COVID-19 y no tuvieron la dignidad de alertar a la población de ese peligro, por el contrario siguieron con su campaña proselitista buscando un voto a costa de la salud pública de los formoseños”.

Consideró Vera que es “el colmo” que ahora el senador opositor Luis Naidenoff critique la decisión tomada por el gobierno provincial de declarar el ASPO para Formosa y Clorinda, “cuando ambas ciudades superan por el doble el límite impuesto por la Nación para definir las zonas de alarma sanitaria y epidemiológica”.

“Por si fuera poco, dijo el senador que estas medidas se podrían haber evitado con sus propuestas delirantes de aperturas y flexibilizaciones en medio de un aumento exponencial de los contagios y las muertes por Covid-19. Naidenoff es un fiel alumno de (Mauricio) Macri que proponía que debía abrirse todo y que muera quien tenga que morir. (Ricardo) Buryaile tiene la misma conducta, al expresar ahora que el Congreso no debe darle las facultades al presidente para tomar las medidas necesarias acorde a la emergencia sanitaria que está viviendo la Nación, con riesgo concreto de colapso del sistema sanitario aún en las zonas más ricas del país” consideró.

Al referirse a Buryaile señaló que ““Dice que no votará el proyecto porque según él podría el presidente intervenir de hecho a jurisdicciones que quieran ejercer su autonomía. Lo que dice no solo es falso, sino que sorprende como defiende la autonomía sólo cuando se discuten las facultades de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pero no defienden nunca las facultades constitucionales de la provincia de Formosa. Como buenos empleados, siempre responden a sus patrones porteños, y nunca defienden los intereses de los formoseños”

“Más allá de las posturas mezquinas y egoístas, no debemos olvidar nunca la cantidad de vida que hemos salvado durante todo este tiempo de pandemia” consideró y calculó que proyectando a Formosa la actual tasa de muertos por habitantes del país, podemos concluir que “salvamos 754 vidas de formoseños y formoseñas durante estos meses. Recordemos este número porque es impactante, y pone en valor el enorme trabajo que hemos hecho juntos, pueblo y gobierno, en defensa de la salud y la vida, y nos debe animar en el camino que aún nos queda por delante, a medida que avanza intensamente la campaña de vacunación contra el COVID-19”.

