Vidal apuntó contra el Gobierno: “Dijeron que el asado iba a volver y hoy el hambre es mayor que en 2019”

La ex gobernadora de Buenos Aires María Eugenia Vidal apuntó hoy contra el oficialismo por su gestión económica y por la compra de vacunas y sostuvo que “hicieron campaña diciendo que el hambre era escandaloso en la Argentina y hoy los niveles son mucho mayores que en diciembre de 2019″.

“Este es un Gobierno que no logra dar respuesta a lo que los argentinos más necesitan: las vacunas. Si hoy estamos encerrados es porque no hubo vacunas antes del invierno. Esta es la realidad. Hoy, gobernar es conseguir la vacuna y que llegue y que se aplique”, planteó Vidal en declaraciones televisivas.

“Tenemos que tener una economía, un plan y un rumbo consistente al que mantuvieron en campaña. Donde dijeron que el asado iba a volver, que íbamos a volver a tener trabajo -mucho más del que se había conseguido- que no iba a haber más hambre, que no iba a haber más división y que los jubilados iban a cobrar mejor”, prosiguió. Sin embargo, Vidal remarcó que “todo eso todavía no se cumplió y en muchos casos empeoró”.

En ese marco, la ex gobernadora señaló que Juntos por el Cambio realizó una mirada en perspectiva de los aciertos y errores de gestión entre 2015 y 2019, por lo que reclamó al Gobierno una “autocrítica”.

“Me gustaría ver que el oficialismo tenga autocrítica sincera y honesta sobre el manejo de esta pandemia y sobre las cosas que se hicieron mal, porque lo haría mucho más creíble para que los argentinos lo acompañáramos en lo que viene”, consideró.

