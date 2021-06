Villaggi: “El gobierno de Insfran está empecinado en destruir todo, solo el compromiso de la gente y la convicción de los jóvenes, podrá revertir la decadencia”

18

La abogada Agostina Villaggi en comunicación con Radio Parque se refirió a la lucha que sostiene con el equipo de letrados de la UCR y a los cambios que sus están suscitando en la provincia para enfrentar el autoritarismo del régimen de Gido Insfran.

La letrada indicó que es reconfortante estar participando activamente en la lucha que viene llevando adelante la Unión Cívica Radical conjuntamente con jóvenes apartidarios que se dieron cuenta que la política es la herramienta para lograr el cambio, en el partido que cada uno quiera pero respetando los mismos ideales que es trabajar por el republicanismo, las libertades, que son elementos fundamentales porque sin esto no hay progreso, por lo tanto hay un entusiasmo por todo este movimiento que se está viviendo en la provincia que nunca antes había existido.

Manifestó además que las opiniones son expresadas en las redes sociales sobre todo porque aún existe el miedo, pero como joven siempre estará acompañando lo que su partido defendió qué es la democracia, la República y la libertad de los ciudadanos, siempre del lado de la moral y de la ética, si bien le tocó nacer en una cuna radical agradece el acompañamiento de la militancia que siempre le ha dado lugar y la ha apoyado, cuando me tocó ser candidata en las elecciones anteriores siempre tuvo un acompañamiento de parte del partido, lo que le dio fuerzas para seguir luchando por un cambio en la provincia porque Formosa no es la que era hace 30 años, cuando era productiva, pujante, Pero hoy se ve un interior totalmente desbastado.

Estamos bajos la garra de un gobierno totalmente autoritario e inmoral

“Como jóvenes nos asustamos, porque cuando parece que ya llegamos a tocar fondo “vamos más abajo con un gobierno totalmente autoritario” y poco crítico de sus medidas, parece que siempre se puede estar un poco peor, por lo tanto es momento de que se defienda lo que los formoseños queremos, porque tanto yo como otras personas queremos vivir en Formosa pero no en la Formosa que hoy nos toca vivir, queremos una provincia distinta en donde se pueda respirar libertad, donde se pueda transitar sin tener miedo a qué te persigan, te discriminen o te detengan”, destacó.

Cómo le pasó el gastronómico Ocampo o a Federico Olmedo cuando sólo se estaban manifestando, y son arrestados arbitrariamente con una causa inventada y sin orden judicial por parte de la policía, y eso nos puede pasar a cualquiera, pero estas cosas en vez de darme miedo me dan más ganas de seguir defendiendo y luchando, porque todos aquellos regímenes autoritarios en algún momento caen pero lo hacen porque un pueblo exige que caiga”, sostuvo.

Solo el pueblo puede hacer que este régimen autoritario de Gildo Insfrán que se hace llamar democrático caiga

También expresó que si el pueblo está manso el régimen va a seguir, pero sí éste se manifiesta, aunque al principio sean 10 o 20, algún día serán miles, y se logrará que este régimen autoritario de Gildo Insfrán que se hace llamar democrático caiga, si bien es una cuestión de tiempo se necesita del compromiso de la lucha de toda la gente que debe entender que se puede vivir mejor, que la forma en qué están gobernando en Formosa no es la manera sobre todo en referencia la pandemia, no somos ejemplo porque cuando innova sólo lo hace para mal, se tienen los peores índices de contagio y de muerte, de restricciones de las libertades, es decir esta provincias el ejemplo negativo de la Argentina, aseguró Villaggi.

“Es la idea de la libertad la que va a revolucionar y lograr el cambio que se necesita, por eso es importante que nos involucremos y salgamos a la calle o desde nuestro espacio, llevar la idea de que Formosa necesita cambiar, que se respeten por sobre todas las cosas los Derechos Humanos, el poder trabajar, el derecho a circular libremente, el derecho a elegir en dónde me aíslo si me quiero ir a un CAS o me quiero quedar en mi casa, esos derechos que son fundamentales por lo que la humanidad ha peleado tanto y que hoy en Formosa se siguen violando pero nosotros desde nuestro espacio con nuestro equipo que es chiquito pero que tiene mucho empuje y fuerza fuimos logrando algunas cosas, aún quedan muchas por hacer pero se está instalando la idea de una Formosa Libre” relató.

Por su parte agregó que se tiene un desafío muy importante en las elecciones de noviembre y confía en que la ciudadanía los acompañará con el voto, y así se verá reflejado lo bueno que se hizo desde la oposición que fue responsable, porque nunca se generó ni se quiso la propagación del virus cómo se los acusa, sino que siempre se fue con propuestas al gobierno, con la tríada economía, vida y salud que son pilares fundamentales para atravesar esta pandemia,

Esta situación en la que está la provincia fue adrede y pensada, el hecho de someter a la sociedad a que viva del estado o pensar que si el estado no está no se vive, pero las herramientas para revertir esta situación es que gente que piense en la productividad como salida a este estancamiento económico y social y los jóvenes que están hoy peleando tienen este pensamiento, aseguró.

“Cuando se dice Formosa Libre, no sólo es la libertad de reunión sino también basta de dependencia Estatal, porque queremos una Formosa productiva donde la gente pueda elegir quedarse, donde se tengan oportunidades, y es nuestra responsabilidad como formoseña quedarnos acá y darles lucha, mi compromiso también pasa por ahí, de soportar lo que haya que soportar, en estas cruzadas donde nos conocimos con otros actores políticos, ya sean jóvenes, comerciantes, o simplemente gente que está cansada de esta situación, más allá de lo partidario, indicó.

Lo interesante es observar cuál es el nuevo objetivo de este grupo de gente, que sale a la calle a reclamar, y el objetivo es una Formosa libre pero sobretodo productiva, que no se tenga que depender más del estado, hoy con todos los avances tecnológicos que se tienen podemos ser 10 veces más productiva, por ejemplo del Ramal C25 que todos los gobiernos nos han anunciado sin embargo todavía sigue parado, sin la posibilidad también de tener un Puerto real, es decir son un montón de cosas con las que se cuentan y que se pueden trabajar, la única salida es la productividad y ofrecerle al formoseño una salida para que se quede porque quiere y puede progresar sin dependencia estatal para poder subsistir“, sentenció.

Villaggi agregó qué para las elecciones hay que prepararse con propuestas concretas y serias, el radicalismo tiene mucha gente preparada por lo tanto son cuestiones que se pueden llevar a cabo, porque el gobierno actual sólo tienen compromiso de destruir todo por lo tanto se debe lograr revertir este esquema, adelantó.

Para finalizar dijo “Sé que revertir esto no será fácil porque están todas las instituciones cooptadas, lo sé porque pertenezco al Colegio de Abogados de la provincia y sé cómo funciona, pero son estas cosas las que no nos tienen que desalentar, porque se puede cambiar sólo hay que tener paciencia, hay que sacrificarse, hay que estar y luchar porque si no se hace esto nunca se conseguirá nada, es momento de ponerse al frente y dar la batalla“.

