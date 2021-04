Villaggi: “La comitiva de la ONU viene a raíz de las millones de denuncias que se presentaron, y nuestra equipo está invitado”

36

La abogada Agostina Villaggi en comunicación con Radio Parque informó que en enero junto al senador Luis Naidenoff y al equipo de abogados presentaron una acción de Hábeas Corpus correctivo colectivo contra las medidas sanitarias compulsivamente impuestas por la provincia, en resguardo de los Derechos Humanos de los ciudadanos.

“Hay que recordar que en ese momento tanto niños como adultos mayores eran obligados a recluirse en estos lugares, siendo 14 días como mínimos porque hay que recordar que hubo personas que estuvieron más de 30 días, sin contar el manejo de la provincia de buscar a las personas en sus domicilios con la policía, tratándolos como delincuentes y en horarios nocturnos, sacando los de sus casas”, recordó.

“Todo esto hizo que se presentará esta acción que tuvo un camino largo como la presión de la provincia para que la Justicia Federal se declare incompetente, y así lo hizo la juez en su primera instancia hasta que llegamos a la Cámara de Casación que revirtió este fallo y le dio la orden a la juez para que de curso al caso”, explicó Agostina.

“Luego de esto tuvimos la audiencia con esta juez que entendió que no se vulneraba los derechos de las personas, pero hizo una salvaguarda en cuanto a los menores de edad y las personas mayores, para que la provincia tenga en cuenta este grupo vulnerable, y establezca un protocolo distinto por eso en el mes de febrero se vieron obligados a cambiarlo”, relató Villaggi.

Además sostuvo que “este protocolo fue realizado por la provincia siempre alegando que la cuarentena domiciliaria se realizaría siempre y cuando el hogar contase con las condiciones necesarias, es decir debía pasar un informe socio ambiental que estaba a su criterio”, indicó.

“Por eso se apeló el fallo de la doctora López Macé para qué esta medida sea establecida a todas las personas, sin importar el rango etario porque entendemos, qué los centros de aislamientos compulsivos generan procesos de angustia, y si bien la provincia se jacta de que hoy los centros de aislamiento son hoteles, esto no significa que tengan las condiciones sanitarias y de higiene porque sabemos que hay lugares en donde la gente no tiene ni siquiera agua potable para poder bañarse”, cuestionó.

El caso de David Saqueli es emblemático

“El caso de David Saqueli es emblemático porque él tenía un domicilio particular en dónde podía aislarse, porque vive solo sin embargo le negaron esta posibilidad y lo fueron a buscar con la policía y los llevaron a un hospital viejo de Las Lomitas que no tiene ninguna condición para aislar a una persona con covid-19”, denunció.

“Al igual que una señora de 71 años que pese a estar exceptuada, la jueza López Macé, le dio la razón a la provincia porque según ella su domicilio no estaba en condiciones, este caso de la señora Jara Elena que luego la aíslan en un hospital de pésimas condiciones, pese que ella ofreció otro domicilio que le prestaban, de todas formas la jueza le da la razón a la provincia, y en la audiencia la señora le dice a la jueza de que ella no sabía ni conocía el lugar que le habían prestado pero de seguro estaba en mejores condiciones que el lugar horroroso dónde la llevaron porque no tenían electricidad ni agua potable“, manifestó.

Por su parte indicó que “la jueza López Macé entendió que los aislamientos compulsivos en centros gubernamentales para personas de entre 18 y 60 años o personas que no tengan domicilio aptos para efectuar el aislamiento son razonables y ajustados a los Derechos Humanos, entendió que no hay violación de los mismos y que esa medida sanitaria impuesta por la provincia es correcta”, se quejó.

“Por lo tanto se apeló ese falló ante la Cámara Nacional de Resistencia, con el argumento de que no hay ninguna prueba científica o de alguna institución de salud incluyendo al Ministerio de Salud de la Nación que diga que estos centros de aislamientos reducen la cantidad de contagios”, abundó.

“El Ministerio dice todo lo contrario, ya que afirma que la regla es el aislamiento domiciliario, y la excepciones cuando la persona está complicada con un cuadro de covid o cuando no puede hacerlo en su domicilio porque convive con muchas personas, lo mismo afirma la Organización Mundial de la Salud, esto es porque cuando uno transita la enfermedad debe hacerlo de la manera más tranquila posible, y no sometido a situaciones que generen angustias o ataques de pánico, o porque se está solo o por compartir habitaciones con desconocidos, con una salubridad mala y en donde tienen que ellos mismos limpiar el lugar, sin contar el hecho de que no tienen ventilación y acceso a la luz natural, cuando las recomendaciones son que las personas con coronavirus tomen 15 minutos de luz diaria“, advirtió.

También destacó que el protocolo de la provincia sólo dice que van a cuarentena domiciliaria los menores de edad y los mayores de 60 años, el resto debe hacerlo en centros de aislamiento, y el lugar a donde lleven a los ciudadanos es a discreción de la provincia, y este es el cuestionamiento qué se le realiza porque no hay ningún estudio que avale esta situación, lo único que se genera es miedo en la sociedad ante la posibilidad de ser llevados a los centros y la gente evita entonces hisoparse.

La comitiva de la ONU viene a raíz de las millones de denuncias que se presentaron

Villaggi dijo “entiendo que la comitiva de la ONU viene a raíz de las millones de denuncias que se presentaron, por los informes de las Organizaciones Internacionales de Derechos Humanos y también el informe de la Procuración de la Penitenciaría Nacional qué fue contundente en cuanto a lo que sucedía y el trato carcelario que existen en los centros de aislamiento, por estas cuestiones la ONU viene a Formosa”, aclaró.

Nosotros como equipo jurídico estamos invitados por la ONU, vamos a compartir una reunión donde vamos a exponer y llevar todos los casos que hemos presentado ante la justicia y la información que hemos recabado durante este tiempo, pero sobre todo con la expectativa de que no sea una visita como la de Pietragalla, es decir que no sea una visita direccionada a determinados lugares, sino que se empapen de lo que realmente sucede en la provincia de Formosa”, destacó.

Para culminar sentenció que la Dra López Macé solo se declaró incompetente en una oportunidad, no como el juez Morán que lo hizo siempre en todas las presentaciones que realizaron.

