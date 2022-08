Violencia de genero e Institucional: Funcionario municipal de Naick Neck golpeó salvajemente a docente: Sin revisarla un médico dictaminó que no estaba golpeada y la policía caratuló contravencional

60

Un alto funcionario del ejecutivo Municipal de Laguna Naineck y estrecho colaborador del intendente Julio “Yuyi” Murdoch, fue denunciado por su pareja, por violencia de género, en la subcomisaria de Naicnek y posteriormente en Clorinda dando inició a la causa judicial N° 67/22 por «Lesiones en ocasión de violencia de género».

Todo ocurrió en la madrugada del miércoles en el domicilio de la víctima del B° 10 de Junio, cuando durante una discusión, el hombre la agredió verbal y físicamente produciéndole lesiones.

En Naineck, no pudo hacerse ver porque no había médico que pudiera revisarla, sin embargo, en el expediente preventivo de la denuncia figura como si no hubiera evidencia de la agresión, lo que sorpresivamente facilitó el cambio de caratula por una contravencional al Código de Faltas de la Provincia y el agresor no fue detenido.

Ante estas maniobras para encubrir al funcionario municipal en Naineck, con el patrocinio legal de la doctora María Fernanda Insfran, radicó la denuncia en Clorinda donde tras ser revisada por el forense Nelson Gutiérrez que constato las lesiones la causa se caratuló “violencia de género. lesiones y amenazas”.

Violencia de género e institucional

Su abogada María Fernanda Insfrán, se quejó porque durante cuatro horas en Clorinda tampoco quisieron tomarle la denuncia y por el hecho de que fue atendida por policías varones, no se cumplió el protocolo y fue revictimizada.

