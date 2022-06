VIOLENCIA INSTITUCIONAL: Manifiesto al Gobernador del Padre de Sebastián PONCE de LEÓN

16

“Caso GRECO, 1990…hace 32 años, y en esas 3 décadas Ud. ejerció tres mandatos…

Los gobiernos pasan y esa política de Control Social de la Población, lamentablemente, aún, permanece vigente con MORTALES con secuencias:

GRECO, VERÓN, GONZÁLEZ, CINDRIC, DUARTE, VAZQUEZ, MARTÍNEZ, AGUILAR, PONCE de LEÓN, BARRETO, LAGOS, BRAVO, y aquellos otros Casos donde “se cayó del techo”, “paro cardiorespiratorio no traumático”, “Suicidio”, “politraumatismos en riña”, “se ahorcó”, “muerte dudosa” y varios etc.

En este lapso, la Justicia actuó tímidamente contra la VIOLENCIA POLICIAL, habilitándole el AUTOGOBIERNO a la Institución policial, al aumentarle la percepción de IMPUNIDAD de sus aberrantes y BRUTALES actos.

Dije “actuó tímidamente”, por no decir obsecuentemente con aquel Programa de Control Social de la Población que le dejó la “sangrienta dictadura”; con Jueces “Baja Penas” y Fiscales Penales Especiales en DD.HH. con sus manos manchadas con la sangre de nuestros hijos, me hago cargo de lo digo, por que avalan mis dichos Casos dónde, las Cámaras 1 y 2 del STJ han tenido que llamarle la atención a Jueces, por la indebida valoración de pruebas para dictar sentencias, y, hasta, ANULAR una Baja Sentencia y ordenar un nuevo juicio (Caso Cristian GONZÁLEZ); y, también cuento con aval del Juez de Garantías que le ha dedicado muchas fojas de su RESOLUCIÓN a objetar las BAJAS DE IMPUTACIONES a policías TORTURADORES y ASESINOS (de Tortura Seguida de Muerte en Custodia Policial al simple Homicidio Preterintencional) que fueron “ensayadas” por los Fiscales en lo Penal ESPECIAL en DD.HH., TURRACA, SANTOS, y TURRACA nuevamente después de declararse INCOPETENTE.

Fiscales que mostraron, desde el comienzo de la Investigación Penal Preparatoria, una inadmisible parcialidad con los policías TORTURADORES y ASESINOS…y como sufriente Padre me permito llamarlos TORTURADORES y ASESINOS, porque, desde hace 33 días, ha sido reconocido públicamente por la Justicia del Chaco, por primera vez, QUE LA POLICÍA del Chaco TORTURA y MATA: elevando a Juicio por Jurado el ASESINATO de mi hijo SEBASTIÁN PONCE de LEÓN, Juicio Histórico, porque será el Primero en llevar al banquillo a POLICIAS Imputados por TORTURA SEGUIDA DE MUERTE EN CUSTODIA POLICIAL, y por ENCUBRIMIENTO DOBLEMENTE AGRAVADO por ser un Delito Especialmente Grave cometido por un Funcionario Público.

Y aquí también necesito que vea otro de los perversos engranajes de la VIOLENCIA INSTITUCIONAL, la División Medicina Legal, conocida como “SANIDAD POLICIAL”, aquí, también, los agentes CHAMORRO y ROMERO, y el Sargento RODRIGUEZ, torturaron a mi hijo Sebastián PONCE de LEÓN, dicho por él, con un hilo de voz y lágrimas de dolor, en su lecho de agonía y muerte.

Con Oficial Principal Médico que mintió descaradamente, y comprobadamente, en Sede Judicial, para salvar a sus “pares” policías con este ECUBRIMIENTO INSTITUCIONAL, caso denunciado por el CPT Chaco en Expte. 32014/2020).

El Ministerio de Salud Pública posee en sus filas Profesionales probos, y, ahora, instalaciones adecuadas para ejercer la Medicina Legal, las que Ud. inauguró hace unos meses en el Hospital Perrando, como otras provincias que le han sacado a la policía la Medicina Legal y la llevaron a la esfera de Salud Pública, gracias a Legisladores comprometidos con la transparencia INSTITUCIONAL que le deben al Pueblo que los sentó en esas bancas.

ORGANO de CONTROL INSTITUCIONAL (OCI): Estamos esperando desde hace 2 años este Concurso abierto de Antecedentes y Oposición que pondrá en escena a la DIRECCIÓN de CONTROL POLICIAL que tendrá un Director CIVIL, y que una vez en funcionamiento, con total autarquía e independencia, REEMPLAZARÁ al OCI, que es otro engranaje de esa maquinaria del ENCUBRIMIENTO INSTITUCIONAL .

Los dos Agentes de Policías IMPUTADOS por el delito de TORTURA SEGUIDO de MUERTE en CUSTODIA POLICIAL y el Sargento de policía IMPUTADO por ENCUBRIMIENTO DOBLEMENTE AGRAVADO por ser un DELITO ESPECIALMENTE GRAVE COMETIDO POR UN FUNCIONARIO PÚBLICO, tienen… poseen… están cubierta sus “defensas legales” por reconocidos, y caros, abogados intervinientes en muchos Casos similares de Homicidios y Asesinatos por personal policial, y, hasta casos de CORRUPCIÓN en el Gobierno Provincial… y su GOBIERNO, con el dinero de muchos familiares de víctimas que somos contribuyentes…. LE PAGA A ESE BUFFET DE ABOGADOS para que DEFIENDAN a los ASESINOS y TORTURADORES de NUESTROS HIJOS… es una DRAMÁTICA BURLA, otra cachetada al rostro que recibimos, qué ahonda más y más, el dolor de las familias.

Ahora, verbalmente, frente a frente, le pregunto Sr. Gobernador ¿Qué Provincia le Paga a Abogados para que defiendan a los policías corruptos (narcopolicías, poliladrones, violadores, cuatreros, homicidas y asesinos)?; y si alguna lo hace, como aquí, cual es el motivo…¿defender un “perejil”?, ¿defender a la Institución policial?, ¿defender las arcas del Gobierno ante posible Juicio Civil?, ¿o qué más?… Creo que su Ministerio de Seguridad y Justicia le llama “Convenio por Defensa en Actos de Servicio”, al Item que le paga abultados honorarios a los defensores de los Asesinos y Homicidas de nuestros hijos.

Sr. Gobernador, con el respeto que me merece vuestra investidura… con el Derecho que me asiste constitucionalmente, como ciudadano de su provincia, y distinguido por el Poder Legislativo con el Premio “Mario Federico BOSCH” a la Lucha Contra la VIOLENCIA INSTITUCIONAL” 2021; me permito reiterarle… QUE EL GOBIERNO DEL PUEBLO DEJE DE PAGAR A ABOGADOS PARA DEFENDER A LOS TORTURADORES y ASESINOS DE NUESTROS HIJOS”

Nada más, y muchas gracias por escucharme.

