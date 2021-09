Viudez: “Formosa tiene que cambiar, no se pueden repetir errores que aumentaron la mortalidad. Se debe democratizar los testeos y dejar de castigar a los enfermos”

53

“Al principio de la Pandemia, como Gerontólogo sabía que los abuelos se quedarían sin atención médica suficiente aislados no solo de sus familiares sino también de tratamientos que deben ser controlados periódicamente. Y eso iba a ser muy duro para cada uno de ellos”, aseguró a Radio Parque el doctor José Manuel Viudez médico Neumolólogo Gerontólogo.

“Se sabe que hay una Pandemia Paralela en todo el mundo, que es el abandono de los pacientes gerontes, no por culpa de la medicina sino para evitar contagios del virus, los abuelos y sus familiares decidieron no exponerse al asistir a la consulta”, contó.

“Quizá sea algo que no lo podamos ver o comprobar, pero un paciente que no se haya podido hacer un examen o estudio específico de manera preventiva (ya que es la manera de prever muchas complicaciones) esos pacientes sufren una especie de “delay” (demora o retraso) y eso va a costar vidas, sin lugar a dudas”, confesó.

“Sobre la Variante Delta se presenta una situación muy rara, porque cuando uno aprende sobre lo que es la variante desde el punto de vista virológico y biológico, podría ser una “bomba” perfecta, es el misil que sabe buscar a su enemigo y como lastimarlo”, comparó.

“Se sabe que en Córdoba ya hay circulación del DELTA y sin embargo están cerrando salas de COVID como en todo el país”, analizó.

“Este “bicho” nos interpela a todos los científicos, es algo que todavía no lo tenemos claro, probablemente lo que diga hoy, mañana lo tendré que desmentir”, admitió.

“Hay virólogos que estudian la evolución de los virus “pronostican” que de acuerdo a las mutaciones este virus (COVID-19) en un futuro sería más letal y con más mutaciones”.

“Una de las teorías era que el DELTA en las personas vacunadas sería menos agresivo, y eso fue así, no hay ninguna duda que la vacuna es la solución”, relató.

Existen 4 variantes de preocupación que tenemos hoy en día:

La ALFA de Inglaterra

La BETA de Sudáfrica

La GAMA de Brasil (Manaos)

La DELTA de La India

“Estas cuatro variantes en promedio hicieron 20 mutaciones en lo que va de la Pandemia, una variante sudafricana sola hoy tiene 40 mutaciones”.

“Tenemos que entender que el mundo se tiene que globalizar y tenemos que ser solidarios con los que menos tienen. No se puede pensar que EE.UU. tiene la tercera dosis y Sudáfrica tenga solo el 7% de su población con la 2da dosis, porque ése es el “caldo de Cultivo””.

“Si no nos preocupamos por el todo, la unidad nunca va a estar asegurada”.

“…Antes de la 1ra dosis, era totalmente impredecible el pronóstico de un paciente, sin lugar a dudas la variante que venga, ya con las 2 dosis va a ser menos nociva… “No creo que llenemos los Hospitales en Terapias Intensivas como otras veces”.

“El techo con respecto a la gravedad, creo que ya lo hemos tocado”

“En Formosa se tiene que invertir mucho dinero para realizar los testeos, eso tiene que ser algo gratuito y al alcance de todos en cualquier lugar. En Bs.As. se realizan a gran nivel al estilo europeo sacando un turno vía celular de forma sencilla y recibiendo en el mismo el resultado dentro de las 2 horas”, significó.

¿Que significa eso? Que uno rápidamente sabe si esta contagiado o no, que no hay que pagar por eso y si el resultado es positivo no va a ser un castigo como lo fue en Formosa; ni me van a llevar a un “ Centro de Aislamiento ” esto redundó en que la gente retrase su diagnóstico, lo oculte y contagie a más gente.

“Eso tiene que cambiar para siempre!” Es un Error que no se puede volver a cometer porque aumenta la mortalidad claramente” …

Entonces las autoridades tienen que democratizar y garantizar de forma gratuita el testeo de los pacientes y que cada uno tome la decisión de aislarse en su propia casa con las medidas de control y rastreo por GPS y sin una multa económica.

Lo que se viene ahora es que la sociedad se “autocuide”, que no bajemos la defensa y que ya sabemos que el barbijo es LA HERRAMIENTA para combatir el COBID-19.

¡Debemos buscar y exigir barbijos de buena calidad, porque sabemos que hay de los otros que no son lo ideal!

Debemos dejar de lado el “Tapabocas”, eso ya es del sub-desarrollo. Las empresas deberían de proveer a sus empleados de estos elementos correctos-

Por lo menos hasta el verano del año que viene no nos debemos relajar; eso significa No juntarnos ni organizar fiestas o reuniones, ya pensando en que llegan las del fin de Año.

Respetar o buscar el sentido de juntarse solo con su grupo de “Burbujas” aunque creo sinceramente que eso todavía no lo entendimos –

– Tenemos que ser maduros, cuidarnos y cuidar a nuestros hijos que todavía No están vacunados.

Está demostrado y científicamente comprobado que la combinación de vacunas ha sido una opción interesante y de gran solución, no importa el tipo de vacuna, sino que sean las 2 dosis, concluyó.

