Wolff: “Cuando desde una conferencia oficial, se ataca a la prensa, agrede a comerciantes y bastardea a ciudadanos, hay un desequilibrio y abuso de poder intolerables”

El diputado Nacional de Juntos por el Cambio Waldo Wolff en comunicación con la columna de la prof Alejandra Olmedo en Radio Parque FM 89.3, repudió los hechos autoritarios y antidemocráticos ocurridos en la provincia con los comerciantes que son reprimidos por el gobierno de Insfran.

El legislador reconoció que en lo personal tiene un profundo afecto por la provincia de Formosa, por eso al ver las imágenes de lo que estaba sucediendo lo mínimo que puedo hacer por subirlos a las redes, porque considera que quienes ponen en el cuerpo a la situación son los ciudadanos, pero es su responsabilidad defender los valores que están plasmados en la Constitución, pese a que le tocó vivir en carne propia la manera fascista de referirse que tienen los funcionarios formoseños y como manejan la política, la justicia y la legislatura.

Wolff también cuestionó “las Conferencias de la Prensa fascistas donde los ministros bastardean a ciudadanos comunes, porque en mi caso estoy acostumbrado porque tengo fueros, tengo prensa, pero cuando se nombran y discrimina de manera despectiva a ciudadanos comunes que tiene un comercio y le dicen “a vos te estoy mirando”, hay una desigualdad de poder hay un desequilibrio, con un super ministro que maneja el Ministerio de seguridad, las fuerzas locales, contra un pequeño comerciante que no se condice con el equilibrio de poder democrático y republicano.

Por eso lo que vi me causa tristeza indignación, porque después de haber ido varias veces con la diputada Frade, con el diputado Salvador, y la última vez con Patricia Bullrich, y escuchar de que la culpa es nuestra por haber llevado la pandemia, eso es mentira medieval, porque yo fui a defender los derechos de los ciudadanos qué tienen que trabajar, de manifestarse, de tener actividad cívica y quedó probado que esa manera de cerrar la provincia de manera anticipada es contraproducente“, sostuvo.

Esto es el clientelismo, el populismo, el feudalismo dueño de toda la verdad

El referente de Cambiemos destacó que la cuarentena no es una herramienta que uno puede utilizar para siempre, porque hay gente que no vive del Estado, porque hay gente que se enferma como hay gente que quiere abrazar a los abuelos como a los padres como a los hijos, por eso lo único que se quería es que se haga lo que se hizo en el resto del mundo, sin contar el hecho de que no llegaron las vacunas en tiempo y forma, porque no lo previeron en las negociaciones que realizaron ni en los contratos que tenían que hacer, y tienen esta falta de empatía peligrosísima en donde los culpables son los que están sufriendo, los que no trabajan, los que no reciben nada del Estado, esto es el clientelismo, el populismo, el feudalismo dueño de toda la verdad porque no se escuchó una sola autocrítica de parte del gobierno nacional y provincial.

Además señaló que la Argentina atraviesa una esquizofrenia grave, se puede plasmar esto en el famoso cuento del Rey está desnudo y que nadie se lo dice, en Formosa tuvieron un incidente con los paseros en donde se agarraron a los tiros en la ciudad de Clorinda, este distrito está cerrado porque no quieren cerrar el contrabando con Paraguay, pero los clorindenses son argentinos y si no quieren que entren contrabando lo que se tiene que hacer es cerrar la frontera con este país, pero es mucho más fácil seguir mintiendo, seguir permitiendo que una parte de la provincia contrabandee a cerrar las los más de 30 km de frontera.

En Formosa la actividad económica principal es la informalidad

“Lo que hacen con Clorinda es un crimen Cívico, porque si querés que no entre el virus desde Paraguay cerrá la frontera, y lo que voy a decir me hago cargo, porque estoy limpio y habló con la verdad y es lo que me dicen los formoseños, cuando me mostraban por donde se cruza, o es lo que dicen los paseros queremos seguir cruzando, y aunque se enojen es una provincia en donde la actividad económica principal es la informalidad, fuera del presupuesto que le da el gobierno nacional por la coparticipación, es decir el gobierno necesita del contrabando y -según ellos- la culpa es del comerciante común, de ese comerciante que se tiró arriba del capó, qué les dice yo no contrabandeo, tengo un negocio y pagó impuestos, pago sueldos pero se enojan con él o conmigo y nos tratan de que distribuimos el virus, como dice un diputado que por allí, (Samaniego del FDT), pero quiero decirle que nosotros pertenecemos al grupo de personas que no nos colamos en la fila, toda mi familia estuvo comido y yo tengo 52 años y todavía no me vacuné, aún estoy esperando”, sentenció.

Por su parte expuó que él no es Zanini que mintió en la declaración jurada diciendo que era personal médico, sino que hará la cola como cualquier otro ciudadano, tampoco es Duhalde qué sale los medios diciendo pensé que venían a vacunar a un expresidente, o Fabiola Fernández qué dijo que se vacunó porque tenía asma y sale fumando en los diarios, entonces es cierto que la Argentina tiene un problema esquizofrénico, tiene un problema de moral, pero el día en que cada uno diga lo que tenga que decir sin miedo por lo menos se saldrá de esta locura.

Wolff dijo aseguró “Cuando vas a Clorinda te dicen por este lugar cruzan la mercadería, este vive de eso, entonces cierren Paraguay y terminen con esta mentira, háganse cargo, cuando dicen que la culpa es de los que fuimos, les digo que yo antes de aterrizar en Clorinda me hice dos hisopados o sea que es imposible que por mi culpa haya entrado la enfermedad,

En Clorinda la enfermedad entra porque el gobierno miente, dice que hace las cosas bien y sabe que no las hace, más de un año y medio tuvieron para preparar la segunda ola pero digan qué preparación para la segunda hizo el país, no creo que lo hayan hecho a propósito sino que tiene que ver con esta omnipotencia que tiene la política, bueno sería que Insfrán o estos personajes digan, en esto nos equivocamos, no la vimos venir o confiamos que íbamos a poder traer vacunas y no las trajimos pero dejen de perseguir al ciudadano, dejen de echarle la culpa a la persona que tiene que enterrar a alguien en soledad“, concluyó.

