Wolff: “La actitud casi esquizofrénica de Alberto y Cristina, es más de lo mismo para los formoseños que deben soportar a un señor Feudal”

El diputado nacional de Juntos por el Cambio Waldo Wolff en conversación con la columna de la profesora Alejandra Olmedo en Radio Parque RP hizo referencia a la situación económica del país tras la firma con el FMI y a la grave situación nacional y provincial culpa de la esquizofrenia del Kirchnerismo y la acción reaccionaria de un señor feudal.

De la telenovela en que han convertido su pelea, nada bueno puede salir para el país

El legislador indicó que “la actitud del gobierno nacional es casi esquizofrénica porque ellos mismos son oficialismo y oposición, porque la mitad voto a favor y la otra en contra y se excusan de que no es el gobierno, pero es uno solo con una conducción que están peleados entre ellos, haciendo una telenovela pública y nada bueno puede salir para el país de esto, no se puede hacer nada ya que no tienen políticas económicas, ni de precios, ni de producción”.

«Nada bueno puede salir de dos proyectos antagónicos dentro de un mismo gobierno y para los formoseños es más de lo mismo porque en Formosa la única salida que tienen es ser amigo de algún señor feudal de turno y que le den un plan, un contrato o un subsidio, después están las pocas personas del ámbito privado que subsisten tratando de que algún día tengan la verdadera democracia que se merecen«, enunció.

AMIA: No puedo estar en un acto donde se habla de impunidad y quién da discursos es parte de la impunidad

“En cuanto al acto en conmemoración por el atentado a la AMIA del cual se marchó explicó que tiene una posición cívica con respecto al tema y con lo que sucedió le estoy pidiendo juicio político a Santiago Cafiero porque la política volvió a permitir que un solicitado por la justicia internacional con alerta roja en Afganistán, se reúna con un iraní y la cancillería Argentina no hizo ningún reclamo, entonces estar en un acto donde se habla de impunidad y quién da discursos es parte de la impunidad como lo es Martín Soria me parece una hipocresía”, condenó.

«Yo no puedo saludar a un ministro que es parte de un gobierno y se abraza con un iraní en Nicaragua que está buscado por la justicia Argentina y después viene a dar clases con cara de compungido en un acto, no les creo, no los válidos por eso me levanté y me fui«, remarcó.

No hay derecho a la información igual que en Formosa

Para finalizar dio opinión sobre la suspensión del derecho a la información pública, “y es que como todo lo que hace este gobierno de forma inconstitucional porque no lo puedo hacer si no pasa por el Congreso pero decidió, durante un mes no dar información, por lo tanto se va a reclamar cómo debe ser por medio de las instituciones, pero es una muestra más del apego a la no información que tiene este gobierno”.

“Lo mismo sucede con el artículo de la Constitución que manifiesta que el jefe de gabinete debe dar información al Congreso pero no lo hace, Cafiero solo fue un par de veces y Manzur aun no lo hizo, tal vez porque consideran que no deben dar explicaciones, muy parecido a lo que sucede en Formosa”, concluyó.

