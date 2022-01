Y, las Piletas con Olas para practicar surf?. Otro Cuento de Insfran?

152

En una provincia que a pesar de estar rodeada de ríos y asentada sobre el mayor acuífero de América (el Guaraní), que tiene a vastos sectores de la población sin acceso al agua potable, con más del 70% de su geografía en emergencia y sequia por la incapacidad del Gobierno de manejar sus recursos hídricos luego de 39 años de administración justicialista, ¿la pileta gigante que hacen olas marinas con entradas simil playa de arena para practicar deportes acuáticos tipo surf?, era otro cuento de “El Modelo Formoseño”?, se preguntó la doctora Julieta González.

La abogada de LIBRES recordó el grandilocuente anunció del gobierno de Gildo Insfran del 2019, que se enmarca en una provincia que tiene una espectacular Fiesta Internacional del Rio, pero contrasta con la incongruencia de tener un ficticio “Puerto Nuevo” que nunca va a funcionar no solo porque no hay producción sino porque está enclavada sobre una playa natural (doña Lola), y que para colmo tiene un improvisado balneario (laguna Oca) sin playa donde la gente no puede meterse al agua, de la pelopincho inflable que tampoco funciona, ni hablar, ironizó.

El tal sentido insistió en preguntarse porque no está funcionando la Pileta gigante con Olas que con bombos y platillos anunció el gobierno Gildo Insfran, que en un predio de 5 hectáreas serían más grande que la actual del Parque Acuático, en que quedó?, se preguntó Julieta González.

Los costosos motores comprados en Europa y China, que iban a largar olas como si fueran olas marinas e iban a permitir la práctica de deportes acuáticos como por ejemplo el surf, recordó al resaltar que ya pasaron dos años de la fecha que el gobierno estimaba para su inauguración, pero hasta ahora nada paso, cuestionó.

