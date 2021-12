Yanina Ojeda denunció violencia de género de un policía «Me metió el arma en la boca y sentía que me iba a matar»

397

«Me metió el arma en la boca y sentía que me iba a matar»

La ciudadana Yanina Ojeda en comunicación con Radio Parque dio a conocer la situación grave en la que encuentra tras la denuncia penal a su ex pareja que es personal de la policía de Formosa A. A. Lezcano, quien durante los seis años de convivencia supuestamente ejerció violencia de género y amenazas de muerte.

La ciudadana admitió que es el último recurso acudir a los medios porque esta persona siempre la tuvo amenazada y sometida con golpes físicos, maltrato verbal, amenaza con el arma reglamentaria, con cables, cuchillos, la ahogaba con almohadas, aún cuando se quedó embarazada continuaron los hechos de violencia, tanto era esto que no podían durar en ninguna alquiler por problemas con los vecinos que observaban los distintos tipos de violencia que el hombre ejercía sobre ella.

Llegó romperme la cabeza con la culata del arma, me ahorcó con las sábanas, me asfixiaba con almohadas

«Hace tres meses tomé la decisión de que esto no podía continuar, me metió el arma en la boca y sentía que me iba a matar, por eso lo denuncie una y otra vez, lo hice muchas veces pero nadie hace nada, por todos estos hechos de violencia me corresponde que la justicia me ampare, fui a la Comisaría Quinta, a la Secretaría de Violencia Familiar, vivíamos en una casa prestada por su hermano, vivimos durante 4 años con mi bebé de dos años que es su hijo y una menor de 8 años, durante todo ese tiempo era terrible la situación de violencia pero tenía tanto miedo que no hablaba y lo viví a puertas cerradas, admitió.

Lo denuncie porque me golpeó muchísimo entonces llamé al 911

Los padres de él sí sabían el trato que él tenía hacia mi persona y lsabian que en algún momento me iba a cansar y lo iba a denunciar, pero llegó un día en que lo denuncie porque me golpeó muchísimo entonces llamé al 911 y me mandaron a personales de su zona que es la Cinco, entonces lo retiran del hogar y al mes establece una relación con otra persona y se olvidó que tenía responsabilidades con su hijo menor, relató.

La mujer indicó que por toda la historia de violencia sufrida hoy tiene consecuencias como trastornos de ansiedad y episodios nerviosos, por lo tanto debe vivir medicada y soportar además las agresiones de su familia quiénes intentaron violentarla en patota, al no recibir ayuda económica de su parte se vio en la obligación de hablar con los padres porque no tenía cómo mantener a su hijo, y les avisó que fue el juzgado de paz a dejarle a cargo al nene porque se le estaba muriendo de hambre, y a todo eso se sumó la amenaza de la dueña de la casa prestada que es la mujer de su hermano gendarme.

Su hermano Gendarme y su cuñada, me patotearon y echaron de la casa con una hija menor, tirando todas mis cosas a la calle

M. Lezcano es su hermano, mandó a la mujer a decime que deje la casa y le expliqué cuál era mi situación, que no tenía un sustento ni trabajo para poder mantener a mis hijos, pero me dio dos o tres meses para que le desocupe la casa, pero me mintió y el día en que estaba radicando la denuncia en la oficina de Violencia Familiar, esta señora vino hasta el lugar donde vivo en dónde se encontraba mi hija menor, lo hizo con 6 personas saltaron la muralla y patotearon mi domicilio, golpearon a la persona que se encontraba con ella la sacaron a la niña a la casa y tiraron todas mis cosas, contó.

Cansada de hacer tantas denuncias, ahora estoy en la calle, porque nadie me escucho

Al final cumplieron sus amenazas porque tanto ella como mi ex pareja me venían advirtiendo que me iban a dejar en la calle porque por la denuncia lo perjudiqué en su laburo y que él me iba a «cagar la vida» fue lo textual, pero lo cierto es que estoy cansada por haber realizado tantas denuncias y ahora me encuentro en situación de calle porque nunca nadie me escuchó, porque en realidad ella debería haber esperado una orden de la jueza por la situación en la que yo me encontraba, pero esta señora ingreso como una delincuente tirando la mitad de mis cosas en la calle y la otra mitad no me la quiere devolver, sostuvo.

Él quien le dijo que desocupara la casa o me iba a prender fuego

Además destacó que su ex pareja le realizó una denuncia por acoso siendo que se lo encontró en la calle y fue él quien le dijo que desocupara la casa o le iba a prender fuego, ella estaba con su bebe en ese momento, y quiere dejar constancia de que hace 1 mes no ve al pequeño que quedó a cargo de los abuelos paternos porque la bloquearon y perdió contacto con el niño, y según lo que se notificó es que a él nunca le llegó ninguna situación entonces significa que todo este tiempo le estuvieron tomando el pelo los policías en dónde radicó la denuncia.

De esto tomó conocimiento la Secretaría de la Mujer, he tenido visitas de parte de ellos cómo ser de asistentes sociales, psicólogos, psiquiatras, y me dijeron que si él se me acercaba porque tenía prohibición que lo denunciara porque era mi derecho, y lo denuncie pero nadie me escuchó y ahora estoy luchando por tratar de recuperar las cosas que quedaron en esa casa, se quejó.

Esa mujer (su concuñada) debería ir presa por que lo que hizo fue atropello de domicilio habiendo una menor adentro

A mi expareja ahora se le quita el arma pero es una persona enferma que ejerció violencia durante muchos años, me arruinó la vida y yo no lo denunciaba por temor, porque llegó romperme la cabeza con la culata del arma, me ahorcó con las sábanas, y le tenía tanto miedo que no me animaba a hablar ni contárselo a nadie hasta el día que me decidí cuando pensé que me iba a matar porque sospechaba que no iba a pasar nada, que no me iban a tener en cuenta pero igual me arriesgué y al final pasó eso. Hasta hoy estoy arreglando mi vida porque es una persona agresiva y no sé lo que va a suceder con eso, estoy haciendo esto porque ya no sé qué otra medida tomar, admitió.

No quiero terminar muerta en una cuneta y que recién ahí se haga justicia

Ojeda dijo «no quiero terminar muerta en una cuneta y que recién ahí se haga justicia, pero no toman en cuenta mis denuncias porque ellos entre compañeros se cubren, porque tengo captura de pantalla donde él se habla con los compañeros para ver lo que digo yo para el poder defenderse, entonces esto es como si yo no fuese una persona y solo tengo que estar muerta para que tomen conciencia o que a él lo sentencien cuando ya me mato y que mis hijos queden solos».

Lo mismo con el caso de mi hijo que le entregué a los abuelos hasta que él me pase los alimentos, pero nadie hace nada la justicia no me acompaña, solamente me toman las denuncias pero hasta hoy estoy en situación de calle con la enfermedad que padezco y no puede ser que no haga nada solo porque él es personal policial y todos los años de violencia que viví y las secuelas que me dejó porque tengo que vivir medicada de por vida, manifestó.

Para culminar agregó que debe saber la comunidad la clase de personal policial que tienen porque le arruinó la vida e incluso hoy no puede estar con sus hijos por su situación económica y de salud y ningún organismo hizo nada para ayudarla.

