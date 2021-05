Zanini dijo que no se arrepiente de ser un vacunado vip y lamenta no haberse sacado una foto

18

Carlos Zannini reavivó el escándalo por la vacunación VIP con una insólita justificación sobre su caso y el de Horacio Verbitsky. “Me arrepiento de no haberme sacado la foto”, desafió el procurador del Tesoro de la Nación

“Sabía que estaba en las condiciones legales de poder vacunarme”, dijo Zannini, que argumentó que cumplía las condiciones por ser “mayor de 60 años, con enfermedades prevalentes y como autoridad decisional”. Sin embargo, los registros indican que fue vacunado como “personal de salud”

“Me arrepiento de no haberme sacado la foto. Ni yo ni mi mujer (que también se vacunó) hemos cometido ninguna violación de normas. Si me arrepiento de algo es de haberles dado la oportunidad de que nos critiquen, pero ellos no necesitan que yo cometa errores para que me critiquen”, justificó en una nota con C5N.

Zannini fue más allá y contó que Horacio Verbitsky le dijo que no tenía que sentir culpa por el escándalo que derivó en la salida de Ginés González García y provocó un fuerte desgaste del gobierno de Alberto Fernández.

“A Verbitsky le dije ‘estás equivocado, no tenés que actuar con culpa porque vos tenés derecho a eso porque sos una personalidad que necesita ser protegida por la sociedad'”, afirmó Zannini sin dar detalles de por qué el periodista debería “ser protegido” antes que el personal de salud, por ejemplo.

“El problema surge de la falta de vacunas no de quién se vacuna”, completó el procurador del Tesoro.

