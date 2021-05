Zaquielli cruzó a Jacquemin: “Una gestión Oscura, ineficiente e indecente”

22

Por David Zaquelli

Llama la atención la falta de empatía total que tienen nuestros funcionarios municipales y una vez mas nos preguntamos CUANTAS GESTIONES MAS necesita el intendente para hacer cosas de manera decente, no extraordinaria. Con que sea decente nos conformamos.

Tenemos, lamentablemente, muchas cosas que pedirle, Fontana necesita de muchas cosas, tiene muchos años de atraso y usted junto con los intendentes anteriores, son los máximos responsables. La semana pasada hablamos del estado deplorable de las calles y de la falta de sentido circulatorio de las veredas.

Hoy, vamos a hablar de la iluminación de nuestra localidad que deja tanto que desear, no hay ni un tipo de organización y diagramación, el personal que realizan las reparaciones o mantenimiento, lo hacen con mucho esfuerzo y escasos materiales y medidas de seguridad, sería bueno que invierta en el personal municipal, capacitándolo y dándole las medidas de seguridad adecuadas. Porque hoy, acá es el mundo de la CHANGA, del así nomas, de arreglamos hoy para que se rompa mañana y así volvemos a arreglar para volver a facturar, que de eso ud. y Carlos Cristanchi, lo saben muy bien no???.

Señor intendente deje de malgastar fondos provinciales y de mentirle a la gente! No solo no se realizan obras nuevas, tampoco se mantiene la iluminación vieja que tiene mas años que usted. Estando en época de luces led y fotocélulas sigue gastando plata en los viejos halógenos y poniendo térmicas que depende de algún empleado tanto para el encendido como para su apagado. Es increíble que no solo usted con esas ideas retrogradas sea quien decida por todos y aun peor es increíble que cada día deje de forma mas impresentable a nuestra localidad.

A usted estas cosas, parecieran, no le importan porque no tiene hijas… sobrinas… o alguna mujer que le toque volver o salir sola de noche y sufrir de miedo mientras transita alguna de las tantas calles oscuras de nuestra localidad. Debe sentir bronca escuchando esto, pero no sienta broca, el sentimiento que le toca a usted es la vergüenza.

Es vergonzoso que las calles y lugares públicos como plazas cuenten con iluminación tan deficiente. Capacite al personal o Pague a gente capacitada para que le indique que tipo de iluminación y donde se tiene que hacer, no se haga el que entiende porque es claro que no tiene ni idea.

Y no tenga miedo de GASTAR LA PLATA DEL MUNICIPIO que a fin de cuentas no es de usted. Un ejemplo de su incompetencia es la iluminación pagada y no realizada en el 2012. Gestione y haga lo que tiene que hacer. De lo contrario hágase a un lado porque mientras usted hace sus negocios de amigos el pueblo entero se perjudica.

Iluminación del Predio del Ferrocarril. Cobrado y NO REALIZADO.

Esta es otra de las OBRAS del GOBIERNO MUNICIPAL de Juan carlos Jacquemin que NO se realizaron pero si se ha COBRADO.

PROYECTO: “ILUMINACIÓN PREDIO FERROCARRIL”.

Expediente Provincial: C – 12533 / 12.-

ENERO 2012.-

Calle: MARTIN MIGUEL DE GUEMES. Entre Francisco Magín Guerrero y Hermindo Bonás.

Proyecto: Cables Pre Ensamblado – Columnas con Farolas y Lámparas Alógenas.

Cantidad: Por Calle Martín M. de Güemes. 4 Columnas desde Calle Francisco M. Guerrero hasta la Vía y 3 Columnas desde la Vía hasta la Calle Hermindo Bonás.-

Calle: 28 DE JULIO. Entre Francisco Magín Guerrero y Hermindo Bonás.-

Proyecto: Cables Pre Ensamblado – Columnas con Farolas y Lámparas Alógenas.

Cantidad: Por Calle 28 de Julio. 4 Columnas desde Calle Francisco M. Guerrero hasta la Vía y 3 Columnas desde la Vía hasta la Calle Hermindo Bonás.-

HASTA CUANDO TENEMOS QUE ESPERAR PARA QUE COMUNIQUEN EL COSTO Y POR QUE LO REALIZA LA MUNICIPALIDAD Y NO LA EMPRESA GANADORA DE LAS LICITACIONES.-

Obra No Realizada y cobrada

Comments

comments