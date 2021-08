Zaquielli denunció maniobras de corrupción del intendente Juan Carlos Jaquemín y la desaparición de millonarias partidas para el matadero

48

David Zaquelli transmitiendo en vivo para Radio Parque desde el matadero municipal de Comandante Fontana, denunció la corrupción de la intendencia de Juan Carlos Jaquemín.

La provincia envío a la localidad tres desembolsos para la construcción derecho espacio, qué es la refracción de un matadero viejo, en el año 2012 a través de un convenio se adjudicó un millón y medio de pesos para la renovación de la estructura, pero el municipio a través de una empresa lo realizó mal, por eso el SENASA no autorizó su habilitación.

Un ciudadano que se encontraban el lugar manifestó que la provincia envió un segundo desembolso para que se corrijan los errores, pero no lo hicieron, nuevamente envía un tercer desembolso para que culminarán una estructura precaria recién en el año 2021, es decir se necesitó para la terminación del modesto lugar tres millones y medio de pesos.

Las cámaras de Radio Parque pudieron ingresar al matadero para mostrar a la ciudadanía como la intendencia sólo refaccionó un matadero viejo y lo facturó como si fuera nuevo, la localidad debía contar con un lugar mucho más adecuado, con cámaras frigoríficas con toda la seguridad específica, pero lo único que hizo el intendente Jaquemin es cambiarle la cara a un lugar existente y no se sabe dónde se llevó el dinero enviado por la provincia.

“La refacción le valió los tres millones, este es el modelo de Juan Carlos Jaquemín, es que es el modelo que se quiere imponer un Fontana, pero si se puede acceder a los planos en el Ministerio de Planificación de Obras y Servicios Públicos en Formosa, esto figura como un matadero nuevo, y no se sabe qué sucedió, la localidad tenía que tener uno de los mejores mataderos frigoríficos para mantener la carne en el mejor estado para poder consumir” sostuvo el poblador.

Así mismo indicó que la plata para la estructura del matadero se la llevó el intendente Jaquemín, y como si fuera poco realizó un acto público inaugurando el mismo como lanzamiento de campaña, nunca explicó por qué se realizó mal por la falta de inoperancia del municipio.

“Quisimos hablar con el intendente pero no lo encontramos y ninguno de sus funcionarios quiso dar la cara, el intendente atiende los días martes y jueves pero cuando junto a la radio quisimos entrevistarlo no lo encontramos, es más no nos quiso atender y nos cerraron las puertas inclusive la parte contable de la municipalidad de Fontana, el secretario municipal qué es candidato a concejal en la localidad no quiso hablar con nosotros, lo quiso hablar tampoco con el equipo periodístico de la radio, es por ello que a través de las imágenes se muestra la realidad”, remarcó.

Estas imágenes serían las que el gobierno debe tomar en conocimiento, el gobernador Gildo Insfrán no vino a inaugurar este matadero porque sabe lo que se hizo en la localidad de Fontana y sabe que no se construyó un matadero nuevo y que la plata se la llevó el intendente Jaquemin.

“El intendente nunca dio explicaciones, y esto sucede porque tenemos una justicia en la provincia de Formosa que no actúa, que sólo se muestra cuando tiene qué actuar en contra de un ciudadano común no contra el poder o el régimen de Gildo Insfrán, se puede observar también que hay familias viviendo en este matadero viejo, tampoco el intendente explico porque le entregó el predio para que construyan una casa a algunos fontanences, de esto no da explicaciones, en definitiva no construyeron un matadero nuevo y cuando lo quisieron hacer la hicieron mal por eso sólo refaccionaron uno viejo”.

Para culminar las imágenes registraron el lugar donde debía construirse el nuevo matadero, en un total y completo abandono, es una estructura sin habilitación que costó tres millones y medio de pesos, un lugar que no sirve con dinero que se gastó mal por la inoperancia del intendente, por la falta de planificación y mantenimiento que tiene la municipalidad, y como las imágenes lo muestran se utiliza un lugar sin la sepsis ni la estructura higiénica fundamental, con desagües en malas condiciones, con un olor putrefacto, nada ostensible para realizar las actividades propias de un matadero, concluyó.

