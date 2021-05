Zaquielli: “HAY QUE SABER PERDER, nuestro intendente nos falló”

49

Hay que asumir, nuestro intendente nos falló. No puede por orgullo seguir sosteniendo con fondos públicos esta catarata de errores en nuestra ciudad. No esta capacitado para proyectar y lo que es aun peor, no acude a profesionales a la hora de encarar una obra. Se rodea de incompetentes y aduladores que lo único que buscan es mejorar su situación económica. Si fuera su plata Sr. Intendente rodéese de quien quiera, pero es de todos, rodéese de gente que sepa lo que hace.

Las calles de nuestro pueblo son intransitables tanto días de lluvias como días soleados. Requiere mucho talento de alguien querer mejorar algo y empeorarlo como a logrado usted con su ripiado de piedras. En moto no se puede… en auto no se puede… y a pie hay que tener cuidado que no te pegue una piedra. Cuantas gestiones mas necesita? Cuantas gestiones mas para poner en condiciones las calles y las luces? Que paga uno cuando paga el usufructo de la vía publica? Si eso es lo que pago DEVUELVAME LA PLATA.

Debería de tener vergüenza, se hace ver cuando una maquina trabaja arriba de la maquina, ni sea ridículo! Necesitamos que esté en su oficina gestionando cosas. Y si tanto le gusta la maquina vaya de maquinista y deje que otro sea intendente y gestione las cosas que la localidad necesita. TRANSPARENTE LA GESTION, deje de esconder como y en que se gasta. No puede ser que nuestras calles estén como están, salga a recorrer el pueblo y si no puede porque no tiene combustible se lo vamos a pagar DE NUEVO para que vea la realidad de su HORRENDA GESTION.

Las calles señor intendente! No le pedimos plaza! Pedimos las calles, no queremos cosas nuevas, solo que las que están funcionen y funcionen bien. No todos tenemos la suerte de tener autos o camionetas para trasladarnos cuando llueve. Piense en que usted esta donde esta no porque los votaron la gente que anda en auto y camioneta, los votaron los de a pie. Haga lo que tiene que hacer o hágase a un lado. DEJE DE GESTIONAR PARA SU PATRIMONIO Y ALLEGADOS Y GESTIONE PARA FONTANA QUE PARA ESO LO ELIGIERON.

