Zárate se entusiasmó con un Frente que apueste a la renovación, a incorporar al Juez Fernando Carbajal a la política e integre a Gabriela Neme y al PJ disidente

El diputado provincial Osvaldo Zárate en comunicación con Radio Parque FM 89.3 informó que se está conformando un frente que pretende incluir otros sectores así como también la participación del juez Fernando Carbajal en la política y e integra al sector liderado por la concejal justicialista Gabriela Neme.

Fernando Carbajal es el mejor candidato que se puede tener

El referente radical que lidera un espacio junto a Ricardo Buryaile, manifestó que Fernando Carbajal es el mejor candidato que se puede tener, si bien desconoce la propuesta que le hizo el partido es la persona ideal que le gusta a muchos correligionarios, pero de seguro él debe hacer su evaluación, pero lo cierto Es que es la mejor opción y la cara visible que se debe llevar en estas PASO

“Nosotros qué somos militantes y estamos en el partido vemos con mucha simpatía que Fernando sea nuestro candidato, por mandato del frente amplio hemos tenido reuniones importante con otros sectores del peronismo disidente en este caso con Adrián Bogado y Gabriela Neme y queremos que estén en el frente, la gente en cada marcha nos ha pedido que hagamos lo imposible por estar todos juntos, y creo que estamos en ese camino pero depende mucho de los actores en este caso del peronismo disidente pero del frente amplio siempre está la voluntad política para que podamos tener un frente con todos ellos, si bien no es tan fácil la gente nos ha dado un mensaje en estos últimos tiempos de que hagamos un esfuerzo para estar todos juntos y ese es el mandato que por lo menos tengo yo de la Unión Cívica Radical y del Pro para estas conversaciones”, señaló.

El referente radical enunció que con respecto a las vacunas se cometió un error al querer hacer negocio con un solo proveedor, sólo cuando se dieron cuenta de que Rusia ya no podía proveer comenzaron las conversaciones con otras empresas pero siempre tuvo que ser este el norte y no casarse con uno, si no hacer negocios con todos los que se pueda porque se trata de la salud de los argentinos, acá en Formosa siempre preocupado por la utilización política de todo, se tiene vacunados muy poca gente con la segunda dosis, sobre todo porque la segunda dosis de la vacuna rusa posiblemente se tenga que suplir con otra, sin contar el hecho de que en la provincia faltan 40,000 vacunas por aplicar sin embargo el gobierno dice que sigue con su rutina de vacunación pero se necesita que se aplique hasta la última y que todo sea transparente.

“Mi sospecha es que estas vacunas las estén guardando todas para la campaña, porque Formosa es el reino del revés y esta es la preocupación por la vida de los formoseños porque se debe colocar hasta la última vacuna no se debe guardar y después en las campañas veremos qué hacemos qué dice el gobierno y que decimos nosotros pero pero lo que me preocupa es que se inocule a todos los formoseños, presentamos un proyecto para que la provincia pueda comprar vacunas al igual que hicieron Salta ,Jujuy, Corrientes, Chaco y Mendoza y el gobierno hasta ahora no trataste proyecto, sobre todo porque la legislatura este año ha funcionado muy poco, y se lo hemos reiterado en dos oportunidades al vicegobernador porque nosotros hemos presentado más de 70 proyectos desde el inicio de la pandemia hasta acá, y el 90% de ellos está relacionado con la pandemia del coronavirus” indicó.

El diputado sentenció que la mayor preocupación es que el dinero no alcanza por la infracción, los salarios de los formoseños son muy bajos, con un sector privado totalmente quebrado, más de 15,000 ciudadanos sin trabajo, siendo el sector gastronómico y los gimnasios los más golpeados de todos, si bien estas son elecciones legislativas y no ejecutivas, pero aún así piensan que estos temas deben estar en la agenda del gobierno, pero el oficialismo rehuye a esto y piensa que con relatos van a cubrir la parte que no cubrieron nunca que es el sector privado qué hace más de un año que están en una situación crítica, y la mayoría de ellos se están yendo de Formosa.

“Hay negocios que tenían hasta 15 empleados y ahora no tienen ninguna, otros tuvieron que cerrar, qué futuro hay para la gente que quedó sin trabajo, y para todos aquellos que de alguna u otra manera aportaron para la economía de Formosa, creo que éste tiene que ser el norte de la recuperación económica sobre todo si se tiene muchos representante en la oposición que el gobierno explique en las Cámaras que van a hacer con los excedentes de dinero que le quedan porque a Formosa le llegan cerca de 8500 millones de pesos, le demos que la masa salarial incluida el pago del aguinaldo le lleva 5000 millones y cerca de 3700 mensuales son sobrantes, es decir es un montón de plata que nosotros no vemos que se vuelca al sector privado, a que la gente pueda tener su emprendimiento, a créditos más accesibles y lo más grave de todo esto es que cada vez vemos un gobierno mucho más rico y un pueblo formoseño pobre, con empleados públicos pobres y el sector privado quebrado y jóvenes yéndose de la provincia buscando mejores horizontes” agregó.

Zárate dijo no hay una educación orientada a lo que Formosa produce o podría hacer en el futuro, se presentó en el día de ayer un Amparo llevado adelante por el Doctor Carlos Lee, para que se puedan restablecer la comunicación terrestre, y aéreo para la provincia de Formosa es un reclamo firmado también por algunos comerciantes, esperando que en corto plazo se obtenga alguna respuesta, también un Amparo relacionado con el peaje de $5000 que se cobra para ingresar a la provincia a los propios formoseños que no es sólo con un afán recaudatorio sino también con el hecho de prohibir el ingreso de personas con pocos recursos para que no puedan salir al territorio porque no tienen para abonar, estudiantes que están en otro lugar no pueden venir, padres que no pueden visitar a sus hijos, siendo que en todo el país existe circulación, pero en la provincia se tiene un peaje adicional es decir una aduana interna.

Para culminar expresó qué hace mucho tiempo deberían haber abierto estos elementos de comunicación porque esta situación coloca a los formoseños con un pie de desigualdad con el resto de la Argentina, en este momento se tiene una provincia baleada, no se tiene comunicación con el exterior, sin permitirles a sus ciudadanos salir o ingresar, no se tiene transportes interprovinciales, y vuelos nacionales, por eso se trabaja con este Amparo con el Doctor Lee y el grupo de abogados.

