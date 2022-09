Zárate: «El aumento miserable de Gildo Insfran se logró con la complicidad de sindicalistas chupamedias del gobierno»

08/09/2022 70

El diputado de la UCR Osvaldo Zárate en comunicación con Radio Parque calificó de miserable el aumento del 20 % que anuncio el gobernador Gildo Insfran.

20% corta la bocha porque la inflación va a superar el 90%

El aumento del 20% es un sobre el sueldo del mes de febrero, de manera que este aumento entre comillas que los sindicalistas chupamedia del gobierno acompañan, termina siento en total una miseria, porque no es lo mismo el sueldo que tenemos en agosto que el sueldo que teníamos en febrero, porque ese 50% que dicen se acumula no se va a cobrar, entonces se va a cobrar en relación al sueldo de febrero, y cuando el gobernador plantea que este año se van a adaptar como consecuencia de este momento 24000 millones de pesos lo que no dice que la provincia está recaudando más de 15.000 millones de pesos mensuales, o sea que sigue siendo muy corto el aumento, corta la bocha porque la inflación va a superar el 90% en estos dos últimos meses ha sido el 14% .

Gobierno de insensible y unitario

El legislador calificó al gobierno de insensible y unitario, que dejó otra vez en “Pampa y la vía” a los 1000 empleados municipales del interior, que tienen sueldos inferiores a 15,000 pesos y que dejó en manos de los intendentes la política salarial hace cuatro años y hoy ratificó su política de empobrecimiento masivo de los municipios del interior.

El cinismo que tiene Gildo Infran no tiene parangón

“Lo escuche al gobernador ,responder la pregunta que le hizo un periodista sobre el unitarismo acerca de los fondos del CABA, sobre el problema que tiene con el gobierno nacional, la verdad que el cinismo que tiene Gildo Infran no tiene parangón primero porque él es un gobernador unitario que reparte un peso cada 10 y 9 se queda el gobierno central y un peso reparte entre los 37 municipios cuando él recibe 38 puntos de coparticipación y con el Gobierno de Macri logró esos 15 puntos que le faltaba de manera que el único unitario acá es el Gobierno de Formosa”, calificó.

“La verdad que es una vergüenza lo que han hecho, él nuevamente dice que va a ser va a terminar siendo un poquito más del 60 y con una inflación acumulada en estos últimos meses la inflación del año 2022 será cercana al 91,93% cercanos a los tres digito dígitos

Este es el resultado de la política de empobrecimiento del gobernador de Insfran

“Hoy el empleado público va a perder entre 25 a 30 puntos de salario, este es el resultado de la política de empobrecimiento del gobernador de Insfran, porque está muy claro, que la variable de ajuste del gobierno de Infran es el empleado público y la variante de ajuste de los intendentes son los empleados públicos, tenemos cerca de 16.000 empleados públicos capas un poco más que cobran en negro, 15000 en el interior y aquí en Formosa el empleo público municipal está cercano al empleado público provincial, pero con sumas en negro”, denunció.

“La verdad que el modelo de distribución que tiene Insfran es de un unitarismo tan pero tan acentuado, que todas las obras las tiene que realizar el gobierno, y en función a eso la gente tiene que hacer sus previsiones, porque de cada 10 empleados 7 son empleados públicos”, dijo.

“Por ahí algunos critican que no les importa el aumento a los empleado públicos, si yo trabajo en la actividad privada, pero de cada 10 empleados 7 son empleados públicos 3 son privados y en la medida de que los empleados públicos estén destruidos económicamente no hay posibilidad ni chance el desarrollo privado, porque tampoco hay inversiones del sector privado”, concluyó.