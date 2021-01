Zárate: “El GildoKirchnerismo confunde Estado con Unidad Básica, Pietragalla vino a lavarle la cara a Insfran e intentar justificar las violaciones a los Derechos Humanos”

3

4,898 total views, 4,898 views today

El diputado provincial Osvaldo Zárate, en declaraciones a “Una Buena Dosis” en Radio Parque FM 89.3, hizo referencia a la visita del secretario de Derechos Humanos de la nación Horacio Pietragalla, entendiendo que el apoyo a las políticas llevadas adelante por Insfran era lo esperado, para eso lo invitó Insfran y lo mandó el Kirchnerismo.

El legislador expresó que nadie nunca hablo de centros clandestinos de detención, ni de violación sistemática de los Derechos Humanos, sino que se enumeraron las violaciones a los Derechos Humanos puntuales cometidos por Insfran en el marco de la pandemia del Covid 19, el exceso policial que está siempre, se denunció el espionaje de la policía en las marchas y la elaboración de las actas contravencionales de la violación del artículo 205, y la violencia institucional de la mesa del Covid entre otras cosas.

Es más durante la reunión el secretario coincidió en algunas cosas y manifestó que iba a realizar recomendaciones de cosas que el gobierno tiene que cambiar porque están mal, como el tema de los centros preventivos aislamientos que se tienen que dar en las casas, contó Zárate.

Nos escuchó pero él tenía que cumplir con uno de los hijos de Cristina

Creo que se va a levantar la restricción a Capital el día martes porque no tiene razón de ser y si no lo hacen seguiremos con las protestas en las calles y el tema de la policía qué te pide un montón de cosas, datos cuando la gente no se quiere hacer el hisopado cosas que no debe hacer, estas son las cosas que están mal y el gobierno debe modificarlas y el secretario se comprometió que en las recomendaciones iban a contemplar varios de nuestros reclamos”, sostuvo.

También se le planteó el tema de Clorinda que lleva más de 5 meses de bloqueo y dijo no saber que existían unas vallas que no permiten salir del lugar como tampoco sabía que estaban prohibidas las actividades físicas, tampoco tenía idea de lo que ocurría con las comunidades aborígenes, por eso abogados de Juntos por el cambio denunciaron que no se sabía el paradero 16 aborígenes que habían sido traídos a Formosa, pero él sí tenía el lugar y destino de estas personas, es decir conocía las generalidades de las denuncias en las redes pero no el día a día de lo que vive el formoseño con las restricciones.

Además destacó que le informe sobre la situación de personas que le suspendieron los turnos médicos porque son de Clorinda y que tenían que tratarse, que están suspendidas las obras sociales, solo espera que en las recomendaciones estén las solicitudes como el levantamiento del bloqueo en Clorinda y Formosa, y que los aislamientos sean domiciliarios y con responsabilidad social, por eso fuimos porque se supone que es un secretario de Estado aunque al GildoKirchnerismo le cuesta distinguir entre el estado y una unidad básica, aseguró.

“No escuché que ningún periodista o alguien de la oposición haya dicho que había centros clandestinos, si hay centro de detención que ellos le dicen aislamiento, porque se comportan así, porque no le dejan salir ni caminar y hasta un preso puede hacer eso, nosotros denunciamos eso que funcionan como cárceles nunca dijimos que son clandestinos sí que se violan derechos básicos como de los niños que estaban encerrados en las escuelas. Nos escuchó pero la conferencia fue desgraciada porque él tenía que cumplir con uno de los hijos de Cristina” enunció.

También aclaró que solicitaron la presencia de diputados de la nación en la provincia, para que el formoseño sepa que están moviendo todos los instrumentos para mejorar la calidad de vida de las personas que están en estos centros, por eso se habló con los legisladores de Juntos por el Cambio, lo hizo Naidenoff, Buryaile, Negri, Mario Arce pese a tener diferencias internas, lo que les preocupa e importa es la situación por la que están atravesando cientos de formoseños.

“El gobierno hoy se justifica porque vino este secretario les lavó la cara y ya está todo bien, pero no es así, está todo mal y lo que se debe solucionarse son los problemas de fondo, el aislamiento obligatorio al cual nos someten es inhumano, por eso la gente tiene miedo hisoparse cosa que tampoco el secretario sabía, que luego de esto va a un centro de aislamiento, no sabía cómo funcionaba el sistema del aislamiento obligatorio, es decir hay cosas que no le contaron con esa que deberías saberlo porque salió en todos los medios inclusive en algunos medios de izquierda de España pero ellos son de izquierda pero los abusos de derecha no los contemplan, pero para significar algo constructivo de esto es que el secretario entendió y hasta coincidió porque no tengo problema en decirlo con algunas cosas que le planteamos, es decir coincidió en que se cometieron abusos a los Derechos Humanos durante la pandemia del Covid 19 por parte del gobierno y coincidió con el abuso policial no son en Formosa sino gran parte del país“, reflexionó.

Por su parte expuso que el secretario manifestó que no se les puede llevar en patrulleros a las personas a los centros de aislamiento, además de que la secretaría dará a un curso de Derechos Humanos a la policía, pero no lo que expresó Agustín Samaniego como dejando entender de que vino a poner las cosas en su lugar que es el lugar que Gildo quiere dando entender de que todo está bien y no es así.

Que hace la oposición?

“Cuando la gente nos pregunta qué hace la oposición, al menos la UCR y Juntos por el Cambio ha hecho presentaciones ante la CIDH, cientos de juicios de varados lo llevamos nosotros, por supuesto que puede haber alguien que se destaque más ante la prensa pero las grandes presentaciones ante la Corte y ante la justicia Federal la hicimos nosotros, se va a llegar ante la CIDH por presentaciones de nuestro senador, por los diputados nacionales nosotros como diputados provinciales apelamos a Amnistía Internacional, los fallos del Juez Carbajal o el fallo de la Corte que fue mortal impulsado por el ex presidente del partido Carlos Lee con Villaggi, y ahora lo de Naidenoff ante la Corte, pero aquí nos está trabajando por réditos sino para la gente, luego la gente evaluará con su voto quien le gusta y no, por eso acudimos a la reunión con el secretario de Derechos Humanos por más que algunos correligionarios pretendan más de lo que se pueda dar pero se trata de que los profesionales puedan trabajar con tranquilidad, y se logra más allá de todo a que se mande alguien del gobierno nacional para que le pueda sacar algunas piedras de la mochila del gobernador que hoy es pesadísima y son las piedras de violar los Derechos Humanos”.

Zárate dijo que esto se transformó en una causa nacional, en Córdoba hay una manifestación de formoseños que viven allí, el país se solidariza con esta provincia porque el hecho de que aquí se tenga un gobierno clientelista y prebendario, qué cree que con la ley de lemas va a sostener siempre el poder, sin embargo nuestra apuesta es otra la de no conformarse con un sueldito, de tener otra calidad de vida, con mayor libertad, que se distribuya mejor los ingresos, con mejor educación y una salud acorde a Formosa, porque los problemas en este campo es porque ellos han apostado a que quiebre la salud privada, pero también se sabe que en política nadie se obtiene a una persona cuando es muy pesada”.

Para culminar explicó que la oposición asistió la reunión porque Pietragalla es un funcionario nacional que representa a una Cartera de todos los argentinos y es defender los Derechos Humanos, no sólo quedarse en la posición cómoda de criticar sino que además de eso se debe tener la obligación de transmitir al gobierno nacional cuáles son violaciones que comete el gobierno provincial en cuanto a las medidas sanitarias adoptadas para enfrentar al covid-19, y dejar en claro de que la política provincial ha fracasado porque no puedo estar bien cuando se violen los Derechos Humanos, indicó.

Y, por último transmitir que se le planteó que avance en el reconocimiento de indemnización a los caídos en el 5 de octubre a lo cual el secretario se comprometió a tratar el tema seguramente con los diputados nacionales de nuestro espacio, concluyó.

Comments

comments