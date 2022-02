Zárate: «El gobierno de Gildo Insfrán es unitario, feudal y mezquino con la coparticipación a los municipios»

28

El diputado provincial de Juntos por el Cambio Osvaldo Zárate cuestionó la mezquindad coparticipativa del gobierno de Gildo Insfran, que reparte migajas de lo que recibe de nación con los municipios del interior.

El parlamentario enuncio que el régimen de coparticipación de Formosa es muy pobre, el gobierno de Gildo Insfrán es un gobierno unitario, pero vive en un país Federal en cuanto a sus interese, peo a sus municipios le da mucho menos de lo que recibe de la noción, porque solo le entrega el 10% de coparticipación mientras que recibe casi el 40% de coparticipación, por ello los municipios en los pueblos se están muriendo.

«Si bien los intendentes y los presidentes de los concejos deliberantes son ricos, tenemos pueblos pobres que no tienen posibilidad de desarrollo porque no hay forma que los municipios se desarrollan con este modelo, y nosotros planteamos junto a Fernando Carbajal que es nuestro candidato a Gobernador que hay que cambiar esto y una de las respuestas principales que tenemos para los formoseños es que hay que duplicar el reparto de coparticipación para el interior, indicó.

Además sostuvo que se necesita una idea, un rumbo, una estrategia de recuperar los municipios para la gente, con buenos servicios y con empleados públicos que no cobren 8000 o 9000 pesos por mes. Esto hacen los municipios justicialistas, pero si se quiere que la gente se quede en el campo y trabaje hay que tener municipalidades activas y con recursos, pero con este sistema lo que va a suceder es que toda la gente salvo excepciones dónde los municipios son autosustentables, el 98% no tiene forma de desarrollo sustentable siempre que no mejore la coparticipación.

«Esta es una verdad que el gobierno lo sabe, pero le sirve para realizar las obras enlatadas que tiene que hacer, cuando un municipio quiere hacer un desagüe le dicen te voy a enviar hacer una placita, si quieren hacer obras de infraestructuras de calles que son importantes para que no se inunden, el gobierno le manda tres cuadras de asfalto, estas son las cosas que hay que cambiar porque hay que interactuar con los municipios y tener un proyecto a largo plazo y en el primer periodo de gobierno decirles que se va a duplicar la coparticipación porque sino se termina con un gobierno asistencialista y prebendario y lo mismo sucede con los municipios» explicó.

Los intendentes se han convertido en feudos pequeños

Por su parte señaló que los intendentes se han convertido en feudos pequeños porque terminé siendo jefe municipal el hijo, el amante, la mujer, o el pariente o el hermano presidente del Concejo Deliberante.

Zárate dijo para terminar » nosotros venimos del 34% al 4o% en estas últimas elecciones, y en los pueblos no metimos un concejal o un representante por muy pocos votos, pero hemos tenido una recuperación electoral como la más importante de los últimos tiempos, con Fernando Carbajal tenemos la chance de poder discutir el poder, por eso estamos trabajando y estamos en el interior hablando con la gente y explicándoles que lo que lo les manda el gobierno es muy poco, no les alcanza para nada, mucho menos para infraestructuras, porque el esquema de este gobierno es clientelista y prebendario.

