Zárate: “El Jefe de policía está pintado delegó el poder de policía en patotas criminales que tuvieron a su cargo la seguridad de los ciudadanos”

El diputado provincial Osvaldo Zárate en comunicación con Radio Parque repudió los ataques del gobierno a la libertad de expresión, la delegación del poder policía en las patotas y la violencia física contra periodistas.

El legislador expresó que el método que utiliza el gobierno para amedrentar a la prensa es para demostrar a todos los ciudadanos lo que puede llegar a hacer y para infundir miedo, tipo mensaje mafioso para todos los que piensan distinto, porque el apriete viene de parte de personas que nada tienen que ver con la seguridad, son grupos parapoliciales que no tienen formación profesional y son muy peligrosos, lo que demuestra el gobierno es que a ese tipo de gente le garantizan impunidad y no es la primera vez que actúa porque ya lo hicieron en la legislatura cuando se tuvo inconvenientes con el ex intendente de Pirané Juan Zaragoza.

«En esa oportunidad esta patota se instaló y le ordenaba a la policía porque tanto Legislatura como Casa de Gobierno tiene un para lugar la infantería de la policía, pero el comisario que está a cargo de ambas instituciones estaban bajo la orden del jefe de la patota, esto es lo grave porque esta gente no tiene formación profesional y puede hacer cualquier cosa, y decirte pueden empujar, pegar como puede pasar cualquier hecho hasta lamentable y el gobierno no puede bajo ningún punto de vista dejar que suceda, pero el jefe de policía está pintado no tiene ninguna función, porque cuando va está patota es la que ejerce en ese momento el poder que debe tener la policía como institución, por eso pedimos en la Legislatura que vaya el ministro González y nos explique cuál es el rol de esta fuerza de choque que tienen si es que son policías alguno de ellos, si es que se habían enterado de algún tipo de atentado contra la institución del gobierno o el gobernador, porque han dejado que este grupo se hagan cargo de la seguridad de la gente que van a los actos de gobierno, de los funcionarios, del gobernador, y esto es lo grave el avance sistemático de la impunidad» señaló.

El presidente de la UCR agregó que lo que hace el gobierno para atacar a periodistas es contar un relato en las altas esferas del gobierno desde el quinto piso y mandan a sicarios periodistas oficialistas para comenzar a descalificar tocando inclusive temas personales, de esta manera atacan aquel grupo qué le plantea alguna disconformidad, porque lo que ellos disponen es la anormalidad como algo que se debe naturalizar, esto es un sistema de gobierno que tienen desde hace mucho tiempo qué les funcionaba pero se les ha empezado a caer con esta cantidad de gente que consume noticias en las redes y qué ante los sucesos se dan cuenta cuál es la actitud del gobierno.

«El diputado PJ Vera miente descaradamente y lo que dicen las redes sociales ya nadie le cree, porque es la verdad la que se impone en este momento, quién no sabe que cuando el gobierno tiene un problema tiene un grupo parapolicial qué los protege, cuando íbamos nosotros alguna a manifestación en casa de gobierno estaba el primer cordón policial, un segundo cordón policial y adentro estaba la patota cuidando el edificio, este grupo de operaciones tienen gas lacrimógeno, gas pimienta, tienen una organización y esto es lo grave, los patoteros tienen la impunidad porque los apañan los funcionarios, los ministros de gobierno o el mismo gobernador, que en un operativo a cara descubierta agarran a un policía del brazo y lo colocan donde tiene que estar, y no a cualquier agente sino al comisario a cargo de la seguridad, el jefe de la policía estaba unos metros pero el que impartía la orden era el jefe de la patota,

“Así funciona Formosa por eso de esto se trata la pelea ya que lo que hay que recuperar es la institucionalidad, que es lo que el gobierno a través de estas reelecciones indefinidas del ejecutivo ha hecho que el con estos cómplices les den impunidad para poder seguir en el poder y para que nadie les diga nada, porque la golpiza que le dieron a los periodistas, a Julieta y a Leo en el HCD, el empujón y maltrato que recibió una diputada de la provincia con mandato constitucional como Gaby Neme, la violencia institucional que ejerce sistemáticamente contra la oposición, demuestran esto porque una cosa es tener la patota y otra es mostrarla» cuestionó.

También explicó que el mensaje del gobierno es si algo no te gusta te enviamos a la patota que no tiene códigos, ni formación profesional y policial y lo único que pretende es amedrentar y lo peor es que si tienen que matar lo van a hacer, entonces la lucha no es solo de los periodistas, de los políticos, de los diputados, la lucha tiene que ser de todo el pueblo de Formosa, la persona que agredió a los periodistas estaba sentada como si nada y pasaba frente a todos para que la provoquen es decir tienen todo premeditado nada es casualidad.

«Es muy facil que el concejal García diga que él no denunció porque se la banca, entonces lo que le dije es que “se la banca cuando está con la patota pero solo habría que ver cuál machito sos”, entonces ahí un diputado me dijo barbaridades, porque yo tuve un hijo que estuvo muy mal y tuve que conseguir un avión sanitario y me dijo Samaniego nosotros te conseguimos el avión pero quién me lo consiguió el diputado el gobierno de Formosa, yo tengo la obra social IASEP no cómo tienen muchos diputados del oficialismo, tengo la obra social del Estado porque corresponde que sea así cómo todas las personas y empleados del Estado, y esto es porque toman las cosas del Estado como propias, es como que el estado de Formosa les pertenece pero el Estado nos pertenece a todos, y esta persona que fue a la legislatura fue a provocar, pero nadie le dio artículo, el problema no es que vaya sino que tiene una denuncia sin embargo se maneja con esa impunidad» advirtió.

Por su parte agregó el grupo fue con Cacho García qué a su vez es uno de los operadores de la jefatura de gabinete que maneja el programa por nuestra gente todo, y el patotero Taffetani es la guardia privada que tiene el gobierno y las cooperativas son grupos de choque de los mismos dirigentes del partido justicialista, es decir está todo focalizado y esto es lo peligroso, ellos quieren instalar algo que no es anormal que aquí las patotas custodian los actos de gobierno.

Para finalizar Zárate dijo «la policía decía no saber nada, son los patoteros los que deciden todo, hay que ver en carácter de qué, siendo qué es un acto público pero se manejan como un acto del partido justicialista, si Insfran paga un acto del partido está bien que tenga su propia seguridad así cómo hacen los piqueteros pero en este caso es un acto de gobierno y la legislatura es una institución de los poderes del estado y la casa de gobierno es la casa en donde gobiernan los elegidos por el pueblo y en estos lugares está la patota, y otro es el mensaje a la gente es que si te portas mal esta es la gente a la que te vamos a mandar«.

