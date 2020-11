Zàrate: Intolerancia al palo…. El domingo NO dejaron hacer pregunta a Leo Fernández Acosta, para mentir con comodidad

792 total views, 792 views today

Tan acostumbrado están al las preguntas guionadas que cuando un periodista indaga con investigación y datos , no saben las respuestas y contestan cualquier cosa menos lo importante .

Tan acostumbrado están al las preguntas guionadas que cuando un periodista indaga con investigación y datos , no saben las respuestas y contestan cualquier cosa menos lo importante .

No sé puede tapar el sol con las manos, hay que asumir los errores cometidos y trabajar en conjunto para los formoseños, la intolerancia y la falta de apego a los derechos de los demás formoseños no puede seguir siendo la forma de accionar de un gobierno que no entendió el fallo y todavía quiere seguir actuando como si. nada pasó….

Los periodistas, prensa y oposición, deben ser la voz del pueblo, la voz de los oprimidos y atemorizados ….para que definitivamente podamos darle un golpe mortal al miedo y al clientelismo enseñoreado en las acciones de.gobierno..