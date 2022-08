Zárate: «La pobreza es el esquema del gobierno, todo es clientelismo, prebendarismo y sometimiento”

27

El diputado provincial Osvaldo Zárate en comunicación con Radio Parque hizo referencia a los dichos del gobernador Gildo Insfran en el operativo Por Nuestra Gente Todo.

El legislador enunció que la situación de la Argentina es grave y la pobreza cada día acapara a más personas entre ellas jóvenes y niños, el contexto es sumamente delicado, porque la deuda y las comidas se pagan con plata es por eso que esto está entristeciendo a todo un pueblo, menos a un grupo de funcionarios del Gildokirchnerismo se ha enriquecido, a costillas del pueblo argentino que está sumamente pobre.

«Esta cosa de defender a una ex presidente que todo el mundo vio las pruebas tan contundentes que ha presentado el fiscal Luciani, que muestran como nunca antes se ha visto una trama de corrupción perfectamente diseñada para saquear el país, esto es lo que le preocupa los justicialistas y es que esto sea para ellos un efecto dominó, por eso está defensa corporativa que realizan dónde está metido el gobierno nacional y el propio presidente qué con un mensaje mafioso que alerta a los fiscales que no te pase lo mismo que a Nisman”, manifestó.

“Esto es lo que da bronca y una presidenta enriquecida con un justicialismo que pretende crear una épica de persecución política hacia Cristina Fernández, todo esto es muy lamentable y ni hablar de los intendentes mamarrachos que tenemos que han salido desesperados por pedido del quinto piso a firmar un documento cuando todos sus municipios están empobrecidos por la poca coparticipación y la gente yéndose de cada pueblo a la capital o el sur del país» expresó.

“Muchos médicos se van a otras provincias por una mejor oferta laboral, o se van al sur o directamente al exterior, después de que la Argentina los ha formado pero no se quieren quedar en su país y esto es lo más grave”, cuestionó.

“En Formosa lo venimos diciendo hace mucho tiempo no hay una política sanitaria para sostener los recursos humanos que es lo principal, porque podes tener edificios como hay ahora pero no tenes profesionales que nos atiendan y lo que nos pasa en el interior cada vez que sucede por ejemplo un parto común, en cada hospital cuando no hay médico para esto directamente lo derivan para Formosa, por eso el Hospital de la Madre y el Niño está saturado, cuando hay un quebrado no hay un traumatólogo y lo mandan directamente al del Alta Complejidad o en el Hospital Central entonces lo que pasa es que falta recursos humanos», agregó.

También sostuvo que a modo de prendérseles la lamparita, quieren crear en la universidad para sacar médicos en 10 años, pero si continúan con esta política de salarios bajísimos y bastardeando a la salud pública, de nuevo estos médicos que se forman se van a terminar yéndose.

“No hay una política a largo plazo sino que todo es un parche, lo mismo sucede en educación, con la baja calidad de los recursos humanos y han partidizado la educación pública y quieren convertir el Ministerio y las escuelas en Unidades Básicas, o la producción que todo quiere hacerlo como el PAIPPA para tener a todos comiendo de su mano, por eso se terminará como en Nicaragua o Venezuela con frigoríficos ambulantes si no solucionan el problema de fondo porque todo es un parche y la pobreza parece ser el esquema del gobierno”, cuestionó.

Zárate dijo «todo es dádiva y prebendarismo si tenemos que sentarnos con los brasileños y los chinos para ver que pueden comprarle a Formosa y le vamos a ofrecer para sostener el negocio el PAIPPA, esto es lo que el gobierno tiene para ofrecer y lo dicen, no tienen una política de desarrollo productivo agropecuario, el sector más fuerte que tienen es el ganadero y se escuchó a la sociedad rural diciendo a nosotros no nos llegó ningún tipo de ayuda económica, y no lo hicieron porque no toleran que ninguna persona pueda sacar la cabeza en el sector ganadero, tienen que ser gente de afuera que vengan a comprar y nosotros seguimos pobres porque ese es el esquema del gobierno”.

Gildo Insfrán pretende empobrecer al pueblo formoseño y tener un Estado rico con funcionarios y empresarios proveedores ricos

“La pobreza es un sistema de gobierno, y esto es lo que hay que combatir, de cada 10 empleados 7 dependen del Estado, entonces el esquema es fácil y contundente, Gildo Insfrán pretende empobrecer al pueblo formoseño y tener un Estado rico con funcionarios y empresarios ricos que pueden sostener una campaña electoral o sea esto se le suma la Ley de Lemas y se réplica también en los intendentes, este es el esquema de gobierno de Insfran», criticó.

Para finalizar indicó que es el mismo modelo que el de Maduro con el narcoestado, el modelo de Nicaragua, el de Cuba donde la gente está pobre y hambreada y acá se tiene empleados públicos que cobran en promedio en la provincia $58.000 cuando la canasta alimentaria está en $83.000 y empleados municipales que cobran $15000, este es el modelo formoseño.

Comments

comments