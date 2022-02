Zárate: “Los sindicatos en vez de pelear por el sueldo de los estatales, están más preocupados en chuparle las medias al gobernador”

24

“En Formosa no existen paritarias, los aumentos son a la voluntad discrecional del Gobernador, pero con los salarios más bajos del país, cualquier aumento convencional será insuficiente”

El diputado de Juntos por el cambio Osvaldo Zárate hizo referencia a la solicitud de su bloque para que el aumento a los estatales sea superior al 60%.

El legislador manifestó que este pedido es porque la inflación interanual es cercano al 50% y la canasta básica de alimentos del 2021 es de $ 76.121,00 aproximadamente y el sueldo mínimo que establece el gobierno de la provincia es de $ 49.000 de manera que se está muy detrás, la situación de los asalariados del sector público es crítica por lo tanto lo que se espera es que el sueldo supere a la escalada inflacionaria que está golpeando a los empleados públicos, más aún los de Formosa que son los sueldos más bajos del país.

«La mayoría de la plata que ganan los empleados está destinado a alimentos y es lo que más subió en estos últimos tiempos, pero lo cierto es que aquí no hay posibilidad de que los gremios puedan pedir un aumento salarial sobre todos los oficialistas, porque al no haber paritarias el gobierno decide unilateralmente cuál va a ser el aumento salarial, pero existe un doble problema, porque se tienen los sueldos más bajos del país por lo tanto cualquier aumento que se da sigue siendo muy poco, porque no es lo mismo un aumento del 45 o 50% sobre un sueldo de $70000 que un aumento de esas mismas características sobre un sueldo de $48000”, indicó.

“Estamos muy atrás en cuanto a sueldos, el gobierno de los 15.000 millones de pesos que le ingresan gasta cerca de 4000 para cubrir la escala salarial de todos los empleados activos y pasivos en la provincia, la reparación histórica salarial nunca llegó y lo más grave de todo esto es que se ufanan de que el movimiento obrero es la columna vertebral del movimiento nacional justicialista cuándo aquí en Formosa claramente es la variable de este ajuste» explicó.

“El parlamentario agregó que peor están los empleados municipales del interior con un sueldo promedio de $12.000, por lo tanto se tiene un problema grave porque tampoco existe actividad privada con lo cual la mayoría de la gente depende de los vaivenes de la administración pública”, analizó.

“Sumado al problemas de los bajos salarios está el endeudamiento que tiene el empleado con el Banco de Formosa, más de 50% están apropiados con la tarjeta de crédito Chigué y los préstamos bancarios, con lo cual no es grave solo el hecho de que cobren poco sino que no cobran todo porque el banco retiene sus haberes, por eso se ha presentado este proyecto para que el gobierno rescate los sueldos del empleado público a través de la compra de deuda cómo lo hizo una vez con los códigos de descuento”, indicó.

«El empleado público se endeuda por desesperación y falta de dinero, esto hace que tomen deudas que después no pueden pagar, que utilicen la tarjeta que después le saca intereses del 120 a 200%, entonces la situación es crítica para el empleado por lo tanto el gobierno debe dar un aumento de manera que se le pueda ganar a la inflación inmediatamente, después comprar la deuda con el Banco porque no hay que olvidar que el gobierno es socio del Banco con el 51% de las acciones entonces creo que la discusión del salario es mucho más profundo, pero los sindicatos en vez de estar preocupados por eso están más preocupados por chuparle las medias al gobernador que en discutir como salvan a los empleados públicos», explicó.

Además sostuvo que la tarjeta Chigüé es la principal acreedora del empleado público porque estos son clientes cautivos de la misma y cobran intereses como si fueran a girar en descubierto, es decir a través del pago del mínimo cobra un interés del 100% a los empleados es decir que cuando se quiere pagar se hace tres o cuatro veces el capital que se sacó del supermercado, y la mayor demanda es en alimentos, sí a esto se le suma que comienza el ciclo lectivo de forma presencial se le suma uniformes y útiles escolares, esto hace que el sueldo no alcancé para nada.

Bono Escolar

«El gobierno tiene que tomar cuenta de esto y estamos evaluando la posibilidad de solicitar un Bono Escolar de manera que los padres puedan tener un inicio de clases por lo menos decoroso, si la canasta básica está más de 76 mil peso y el empleado público promedio está cobrando $ 50,000 o sea ni siquiera cubren la canasta básica alimentaria, por eso pedimos el 62% porque la inflación interanual, es decir la que ya se está transitando es superior al 50%, por eso pedimos 10 puntos más porque también la coparticipación subió por encima de ese 52% y se quedó cerca del 60% por eso queremos una recuperación salarial que acompañe este desfasaje inflacionaria», sostuvo.

«No se pide nada descabellado porque hoy el gobierno tiene la plata para poder pagar este aumento y le va a sobrar más de 10 mil millones de pesos para poder hacer frente a la demanda sustentable en el tiempo», manifestó.

Fondo anticíclico para la emergencia productiva

«En cuanto al fondo anticíclico deberían destinarlo para paliar el tema de la sequía y los fuegos que han consumido gran parte del territorio de Formosa», enunció.

También agregó que todo ese fondo deben ir destinados a créditos blandos para que los productores puedan comprar elementos e invertir en sus campos, porque el gobierno está conforme ya que administra solo la coparticipación y no le importa lo que le pasa al sector privado del cual se quiere descender, y esto es porque es una masa crítica por eso no va apostar al desarrollo, si al crecimiento de la coparticipación y la recaudación propia y esto es lo grave del modelo formoseño que deja de lado al sector privado.

