Zárate: «No puede faltar dinero para lo productores con Estado muy rico y funcionarios multimillonarios»

En cuanto al diputado radical Osvaldo Zárate expuso que dinero en Formosa sobra, la nación puso 150 millones de pesos, pero no se sabe cuánto pondrá la provincia, ya que su presupuesto es de 242 mil millones de pesos y los productores solo están pidiendo el 0,15% de esto es decir nada, por eso hay que reclamar porque se tiene un Estado muy rico, un gobierno con funcionarios millonarios y no puede ser que la gente se muera de hambre en el interior, esto no lo pueden permitir por eso se hicieron presente en el lugar.

«No puede ser que los funcionarios vengan en sus camionetas y los productores no tengan ni para ponerle gasoil a los tractores que tienen para trabajar, por eso estamos acá y por eso los vamos usar, la provincia hoy tiene plazo fijo en el Banco de Formosa, tiene depositado 9 mil millones de pesos, y la duda tiene que ser para todos para el más chico y el más grande, porque una provincia que no produce no sirve para nada», acusó.

Si nosotros matamos a nuestros productores no hay salida

«Insfran quiere administrar esas monedas para matarlos de hambre a todos los formoseños por eso el reclamo de ustedes es correcto, o sea plata hay y sobra. Lo que falta es que se dicten en equilibrar la distribución del ingreso, nosotros desde la oposición venimos para eso acá, para estar al lado de ustedes y para decirles al gobierno pongan la plata que haga falta para que cada producto tenga el pan para llevar a su mesa y para poder hacer estudiar a sus hijos porque esto es un desastre», se quejó.

«Ustedes quédense tranquilos porque cuando un funcionario le diga que no hay plata eso es mentira porque tienen en el banco de Formosa 9 mil millones para gastar en lo que se le cante, vamos a seguir cada vez peor siendo más pobres, si nosotros matamos a nuestros productores no hay salida, de que nos va a servir una provincia con empleados públicos con sueldos de $50,000, que no pueden mandar a sus hijos a estudiar, que no le pueden comprar útiles escolares, de qué nos sirve esta provincia», se preguntó,

«Por eso, desde este Frente Amplio Formoseño le digo que entre todos tenemos que apurar para que ustedes estén en la mesa de diálogo porque si no es así la plata va a quedar para ellos o para el intendente distribuyendo los fondos como él quiere no como debe ser por eso vamos a estar donde haga falta, si hay que salir a poner el cuerpo vamos a estar y cuenten con nosotros» sentenció.

