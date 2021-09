Zarpada de obsecuente: La porteña Cristina Mirassou candidata del “Frente de Todos”, elogió el discurso de odio del Gobernador contra los porteños

36

La porteña Cristina Mirassou, casada con el uruguayo Vizcaino funcionaria provincial y candidata a diputada nacional, por el Frente de Todos (FdT) por la lista que encabeza Ramiro “miedito” Fernández Patri, elogió al discurso xenófobo y de odio del gobernador Gildo Insfrán, en el acto conmemorativo del 25º aniversario de la creación del PAIPPA, donde trató de zánganos y vividores del trabajo de los demás a los porteños.

Como es su costumbre feudal, nuevamente e inescrupulosamente utilizó los fondos públicos y la cadena de medios del Estado, para realizar un gran acto político partidario en beneficio propio, en un lugar histórico donde paradójicamente -antes que él llegara al poder- funcionaba una de las tantas desmotadoras de algodón desaparecidas por El Modelo Formoseño.

Gildo los presentó pero no les dejó hablar. “No tendrán mucho que decir”, ironizó Fernando Carbajal

“Yo quiero obviar un poco el trato protocolar que se tiene que dar a este acto porque me voy a salir. Yo quiero que me acompañen los candidatos que van a representar a este proyecto. Quiero que venga Ramiro, quiero que venga Elena, quiero que venga Adrián y quiero que venga Cristina” dijo el mandatario.

“Ellas y ellos son los que representan este modelo de provincia. No se confundan con los mensajes mentirosos de otros sectores, que lo primero que hicieron cuando le dieron la posibilidad de la precandidatura, fue ir a sacarse fotos en la ciudad capital, con los porteños, con Macri, con Larreta y todos sus secuaces” remarcó.

“Esos no representan el interés del pueblo formoseño, no representan, no se equivoquen y no se confundan, el 14 de noviembre vamos a modificar todo lo que tengamos que modificar. Gracias compañeras y compañeros, quería presentarles a ellos porque o sino, no iba a estar conforme, muchas gracias” señaló Gildo Insfran.

“Los porteños, que no saben lo que es plantar una lechuga, quieran venir a indicarnos lo que tenemos que hacer”, y arremetió llamándolos “zánganos que viven del esfuerzo y del trabajo de todo el pueblo argentino”.

Mirassou “zángana que viven del esfuerzo y del trabajo de todo el pueblo formoseño”

La porteña Cristina Mirassou, funcionaria y candidata de El Modelo Formoseño, que para colmo está casada con un extranjero también eterno funcionario y legislador de Insfran, no se sintió tocada por el discurso de odio y xenófobo de mandatario de origen guaraní, como su jefe de gabinete Pomelo Ferreira, y aplaudió a rabiar el discurso que la catalogaba como zángana.

Mirassou puso de relieve que lo expresado por el primer mandatario asegurando que sus expresiones representó el sentimiento de todos los trabajadores de la salud y “dio energías” para continuar en lo que queda.

Por eso, subrayó que “se va a seguir con toda la fuerza por esta línea que ha permitido obtener una situación epidemiológica que promueve la vuelta a una nueva normalidad con flexibilidad de actividades”.

Costo político

Al respecto, recordó la premisa del Gobernador, quien priorizó cuidar la salud y vida de los formoseños aunque eso tuviera un costo político y agradeció esa postura firme y clara, que fue acompañada por la mayoría de los comprovincianos.

Ya que, continuó, gran parte de los formoseños comprendió que la libertad no se mide por hacer lo que uno quiera (como hacen libremente ellos), sino que tiene sus límites en el otro.

Mientras nosotros estábamos encerrados, ellos estaban de fiesta y los culpables somos nosotros?

Sin embargo, una minoría que no busca el bienestar de la población ni tampoco tiene responsabilidad social, solamente aprovechó la situación como “un oportunismo político para instalar candidaturas” indicó.

Pero, a pesar de esto, aseveró que el Frente de Todos en Formosa ganó en todo el territorio provincial, lo que demuestra que la sociedad formoseña ha valorado esta responsabilidad social y política del Modelo Formoseño.

Sobre esto, hizo hincapié en que este apoyo electoral es el resultado de “la efectividad de la política sanitaria”.

