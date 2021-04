Zarpado de mentiroso: González minimizó la denuncia sobre su vacunación, y dijo que repudia los Carteles contra la oposición

38

En la conferencia de prensa del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19, el ministro de Gobierno Jorge Abel González, ante la consulta del diario La Mañana sobre la aparición de carteles responsabilizando a la oposición por la propagación del virus,

El ministro Jorge González, aseguró que el Gobierno no fue el responsable de los Banners contra la oposición, y agregó que “estas actitudes no se compadecen con lo que debemos practicar todos“.

“El Gobierno provincial no fue el responsable de la instalación de los banners colocados en diferentes puntos de la ciudad de Formosa”, dijo y paso ironizó sobre la denuncia de que fue vacunado contra el COVID-19, como denunció ante la justicia una periodista de Radio Parque.

“Nos llama la atención la mirada sesgada que existe, porque se hace referencia a esos carteles pero no se hace referencia a las afirmaciones que realizan distintos medios de comunicación. Una radio que suele venir a esta conferencia de prensa me acusó de haberme vacunado, una cosa ‘traída de los pelos’, una afirmación sin ningún tipo de desparpajo. Hasta un medio responsable hace esa mirada sesgada. Cuando miremos este tipo de cuestiones, debemos ver todo el escenario“, fabuló el ministro González, que nunca demostró que no se vacuno y la Justicia se negó a investigarlo.

“Expresamos nuestro repudio a la colocación de esos carteles”, mintió y prosiguió “pero también invitamos a que abran un poco la mirada. Si no, la agresión hacia los miembros de esta mesa es muy gratuita”.

González en su oportunidad menospreció como “electoral” la denuncia de Julieta González, y aseguró que seria “boomerang”, luego la mandó a meter presa por sacar fotos de la represión

En diálogo con AGENFOR, el ministro de Gobierno, Seguridad y Justicia, Jorge Abel González, se refirió a la denuncia realizada por la abogada Julieta González, quien lo acusó de incumplir las medidas sanitarias vigentes por viajar a la ciudad de Clorinda, el pasado 18 de febrero.

“Como no pueden competir con Neme, la oposición para posicionar a esta joven utilizó esta maniobra de realizar una denuncia pero que ciertamente es una especie de boomerang”

En ese sentido, el titular de la cartera de Gobierno, dijo que, en primer lugar, se debe tener en cuenta que “estamos en un año electoral”, por lo cual “es necesario poner en juego distintos candidatos”.

“Más aún en un espacio donde evidentemente se quedaron ya sin presencia importante de una mujer, porque en los últimos días advertimos que ciertamente quien está marcando el pulso de la oposición en ese sentido es la concejala Neme”, sostuvo.

González: “espero que pronto me llame la Justicia”

Y agregó: “Quienes hacemos política nos damos cuenta, encontraron la oportunidad en un ámbito que les resulta muy cómodo, que es el judicial; y para posicionar a esta joven utilizaron esta maniobra de realizar una denuncia pero que ciertamente es una especie de boomerang”.

En ese marco, González expresó que “espero que pronto me llame la justicia para que pueda exponer la situación” pero advirtió que, si bien él estuvo en Clorinda, también lo hizo la concejala Gabriela Neme, con su equipo y distintos dirigentes y candidatos de la Unión Cívica Radical de la provincia.

