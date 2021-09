Zarpado de ridículo: González desafió a Carbajal a debatir, el ex juez levantó la apuesta y desafió a Gildo Insfran a debatir donde y cuando quiera

83

El ministro de Gobierno, vocero del gobernador, jefe de la Mesa del Covid y fiel exponente del enigmático “Modelo Formoseño”, ante la negativa del precandidato a diputado nacional de “Alberto, Cristina y Fabiola” a debatir con el precandidato de Juntos Por Formosa Libre Fernando Carbajal, volvió a usar la conferencia del Covid como una Unidad Básica, y para intentar proteger a “miedito” Patri, luego de volver a apelar al discurso xenófobo del gobierno y discriminar al ex Juez por no ser formoseño lo desafió a debatir públicamente, ofreciéndose él a reemplazar a Ramiro Fernández Patri.

“A mi me tiene miedo, conmigo no se anima a debatir, que debata conmigo” desafió el funcionario de Insfran que no es candidato a nada y desde una mesa del COVID que no debería ocuparse de mezquinos intereses partidarios, ni para hacer política, ni para hacer show electorales en favor del partido de Gobierno, ni para defender un candidato que tiene miedo a debatir e intercambiar ideas y propuestas de cara a la sociedad, y de frente a unos comicios tan importantes como las PASO.

El ex juez que renunció a la comodidad de la carrera judicial, para bajar a la arena política a confrontar democráticamente con “El Modelo” de pobreza, exclusión, hambre y atraso de Gildo Insfran e ir a defender la republica, las libertades, los derechos y la plena vigencia de la constitución en el Congreso de la Nación, inmediatamente acusó recibo del desafió lanzado por el grotesco multiministro de Insfran, copó la parada y fue por más.

El precandidato de Juntos Por Formosa Libre Fernando Carbajal, en esta oportunidad ignoró nuevos embates xenófobos lanzados desde el gobierno a través desde la mesa del Covid: “no es formoseño…, no nos quiere..”, “no tiene sangre de quebracho, no defiende el modelo formoseño“, “para tener sangre de quebracho tiene que amar profundamente el pueblo formoseño, no nos quiere, nos va a usar…”

Pero Fernando Carbajal, rápido de reflejos y bien plantados en su convicción, con la templanza, la moderación y la firmeza que caracteriza su personalidad, no dejó pasar el desafió del ministro de Insfran, recogió el guante, copó la parada, subió la apuesta y apuntó más alto, directamente al dueño del circo de pobreza, hambre y desolación.

Con la debida disculpas a los perros por tan denigrante comparación y la aclaración a las Asociaciones Protectoras de Animales de que la intención nunca fue ofender, a tan nobles animalitos y mejores amigo del hombre

Los ataques de desprestigios y menosprecio, sumado a la burda discriminación por su origen desde un gobierno lleno de paraguayos y funcionarios que llegaron desde otras provincias, y la ridícula pretensión del verborrágico vocero de Insfrán, de ningunearlo como “el candidato de Macri“, y proponerse él mimo ministro -sin ser candidato a nada- para ocupar la silla que debía ocupar el temeroso candidato de “Gildo, Alberto, Cristina y Fabiola“, le sirvieron a Carbajal para desafiar al propio Gildo Insfran.

Si recoges un perro hambriento de la calle y lo haces próspero, no te morderá; esa es la principal diferencia entre un perro y un hombre. Los perros saben quienes son, muchos hombres no….

“Que no mande a sus perros a ladrarme..” con la debida disculpas a los perros por tan denigrante comparación y la debida aclaración a las Asociaciones Protectoras de Animales de que la intención nunca fue ofender a tan noble animal y mejor amigo del hombre, Carbajal aceptó inmediatamente el desafió de debatir con el representante de él modelo formoseño y manifestó en las redes sociales:

“Le propuse a Ramiro Fernández Patri debatir y me dijo que no, pero salieron otros perros a ladrar, aceptó el debate con el representante de “El Modelo” formoseño. Señor gobernador Gildo Insfran cuando usted quiera y donde quiera, vamos a debatir sobre el futuro de Formosa”

Contundente, claro, preciso, fuerte y directo a la cabeza de El Modelo, fue la respuesta del precandidato de “Juntos Por Formosa Libre” Fernando Carbajal, abriendo más interrogantes de por qué el candidato oficialista tiene miedo y se niega a debatir, máxime cuando esta postulándose para su reelección en un recinto donde necesariamente debería debatir y estar predispuesto a intercambiar ideas, para no pasar tan desapercibido y volver a ocupar una banca otros 4 años borrado, sin pena ni gloria, sin nada para exhibir o la menos para justificar la alta dieta y los gastos de bloque, el plus por desarraigo y los cupos de pasajes de los que goza por no hacer nada de nada.

Finalmente la negativa de Fernández Patri, que es cuestionada como “miedito” o “cagón” en las redes sociales, y la detención por estafas reiteradas del precandidato Max Talavera, dejará al electorado formoseño con las siguiente opciones:

Votar una lista encabezado con un candidato que no se anima a defender sus ideas en un debate. O, a una lista con un candidato preso por estafas reiteradas. O la lista encabezada por el “Juez de la Libertad” el que le marcó la cancha a Gildo Insfran, el que defendió los derechos que el gobierno de Insfran denegó, él que no le tiene miedo a debatir con nadie, el que no va a callar ni a esconderse detrás de las polleras de nadie, el que va a impedir que Argentina se convierta en Formosa, o Venezuela.

En definitiva, según la opinión de los jóvenes en las redes, la disyuntiva serán elegir para votar entre una lista con: un cagón “pega con…” que se borró y ahora quiere su reelección, o con un precandidato preso por estafas reiteras, o la lista encabezada por él ex Juez que abandonó la comodidad de la carrera, para defender a los formoseños. No será tan difícil, parece.

