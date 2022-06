Zieseniss: “Rendirle culto a la personalidad de los gobernantes es propio de los regímenes autoritario”

33

El abogado Emanuel Zieseniss en comunicación con Radio Parque cuestionó al intendente Mario Brignole, al Gobernador y a sus funcionarios por las prácticas autoritarias de querer convertirse en figuras centrales de los actos patrios y direccionar las celebraciones históricas en hacerse rendir culto a sus personalidades.

«En el Chaco por ejemplo hay una ley que establece que los que tienen que tomarle juramento a los chicos son los héroes de Malvinas, por dar un ejemplo de cómo se puede incluir a otros sectores y a otros ámbitos de la sociedad y no necesariamente cada acto público tiene que ser una excusa para rendirle culto a nuestros gobernantes» explicó.

Estas son prácticas deleznables que las naturalizan los formoseños porque se está acostumbrado a que cada acto patrio se desarrolle de esta forma, lo que sucedió en El Colorado y sucede en todos los actos públicos provinciales, no es una casualidad ni tampoco es un hecho aislado sino que se repite en el orden provincial con el gobernador y en cada municipio con los intendentes.

«Los que pretendemos vivir en un sistema democrático tenemos que empezar a cuestionar estas cosas y a desconstruir este régimen autoritario, porque rendirle culto a la personalidad de los gobernantes es propio de los regímenes autoritario, se dio en el fascismo italiano, en el nazismo alemán, en el régimen siempre se ve “el culto a la personalidad” de los dictadores.

“Esto es lo que hay que atender si en algún momento queremos vivir en un sistema democrático como establece la Constitución Nacional y Provincial, hay que darle importancia a las figuras patrias a nuestros próceres verdaderos como sucedía año atrás, cuando aún no se teñía de populismo, de inescrupulosidad y de politiquería barata los actos públicos”, indicó.

“Los protagonistas de los actos patrios deben ser excluyentemente los próceres que hicieron patria, que marcaron a fuego la historia de nuestro país y son un ejemplo a seguir por los ciudadanos y no lo políticos oportunistas e inescrupulosos que usan las fechas patrias y los bienes del estado en beneficio propio”, cuestionó.

“También expuso que lo que ocurre en la provincia con los actos es una politización absoluta de todo, y es parte del régimen del cual hace tiempo se está hablando dónde rinden culto a la personalidad de un intendente o del gobernador, lo que es parte de la estrategia populista del régimen autoritario con ropajes democráticos que se vive en Formosa”.

Zieseniss dijo «en la letra de la Constitución se establece un sistema republicano y democrático pero vemos que los hechos tenemos muchos de los regímenes autoritarios, y señaló algunas leyes no escritas pero que tienen más vigencia que muchas de nuestras normas escritas, una es esto de rendirle homenaje al gobernante como líder mesiánico y esto lo observamos en la práctica aunque no esté establecido en ninguna norma, pero tiene más vigencia que cualquier otra cosa en pueblos empobrecidos y gobernantes ricos”.

“Hay que terminar la coptación de las instituciones y de los dineros públicos que son utilizadas como herramientas políticas de este gobierno, hay que luchar por la vigencia de la igualdad ante la ley que si está escrita en la constitución, estas son cuestiones por las que hay que luchar para fortalecer el sistema democrático en la provincia”, señaló.

“Si bien es cierto que en esta crisis a la que nos llevó el Kirchnerismo, hay cuestiones más importantes o que existan otras prioridades más urgentes, pero nos parece bien señalar esto y no dejar pasar, no naturalizar porque cuando se naturalizan las cosas los cambios son imposibles, entonces primero tenemos que identificar las problemáticas, visibilizar las cosas que no están bien, instalarlas en la sociedad y después de esto vienen los cambios», concluyó el referente radical.

Comments

comments