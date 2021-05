Zieseniss: “Solicitamos a la justicia que ordene a la provincia nuevos protocolos porque se genera una aduana interior imposible de pagar para los trabajadores”

35

El abogado Emanuel Zieseniss de El Colorado hizo referencia a los 5000 pesos que le cobran a los trabajadores esenciales por pago de hisopados.

El letrado realizó una presentación judicial porque los trabajadores tienen una constante circulación con la vecina provincia del Chaco en donde ejercen sus funciones laborales, entre ellos médicos, docentes, productores, otras por cuestiones de salud y esta disposición que salió el 16 de abril donde se estableció el cobro de un arancel de $5000 como el PCR negativo, esto genera una serie de situaciones problemáticas, por eso se realizó un planteo de Hábeas Corpus con posterioridad de las notas presentadas que nunca obtuvieron respuestas, ya que la Mesa del COVID tiene que contemplar las distintas cuestiones y buscar vías de solución, porque acá todos tienen que pagar no importa si van todos los días por trabajo.

“Entonces nos encontramos ante una situación problemática porque hay muchas personas que por cuestiones laborales o de salud tienen que ir con frecuencia hasta el Chaco, entonces el planteo es la presentación de un Habeas Corpus pidiendo básicamente a la justicia que le ordené a la provincia que se genere un nuevo protocolo o que se genere distintos protocolos específicos y que resuelvan esta cuestión en donde se haga respetar el derecho a la libertad ambulatoria, el derecho al trabajo, a la salud entre otros derechos fundamentales que se encuentran lesionados en este momento, el planteo es colectivo desde el equipo de abogados y tratamos de tomar distintos sectores, porque es una situación injusta para los distintos colectivos de personas que se tienen que trasladar y lo que se observa es que la disposición se aplica para todos no se comprendieron las distintas situaciones y no les quedó otra que la justicia porque se hicieron los planteos administrativos con notas a la Mesa del COVID pero no hubo respuesta”, señaló.

Por su parte añadió para finalizar que se ha generado la suerte de aduana interior con estas fronteras que se establecen, lo cual está absolutamente prohibido por la Constitución Nacional, y se hace esta presentación porque no se están resolviendo cuestiones puntuales sino que se aplica un protocolo a todo el mundo sin atender las cuestiones particulares que si este gobierno escucharon poco más se daría cuenta de que estas situaciones se iban a presentar por lo tanto estas medidas restrictivas que toma son las que nos llevan a cometer estos errores, por eso el criterio debe cambiar y tener el escucha activa para encarar vías de solución.

